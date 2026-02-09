RETRO RÁDIÓ

Vadászgépeket riasztottak a Wizz Air repülőjéhez

Internetező utas miatt állt a bál. Meggondolatlan volt a Wizz Air ügyfele.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 17:30
wizz air vadászgépek tel - aviv repülőgép

Káosz tört ki a Wizz Air Tel-Avivba tartó járatán, amikor egy utas üzeneteket kezdett küldeni, miután személyes wifi hot spotjának nevét „terroristára” változtatta. 

Vadászrepülők kísértek egy Wizz Air-gépét egy utas miatt
Vadászrepülők kísérték a Wizz Air gépét egy utas miatt (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Biztonsági riasztást kaptak a hatóságok: vadászgépek indultak a Wizz Air egyik gépéhez gyanús üzenetek miatt

Vadászrepülőket kellett riasztani, hogy elfogjanak egy, az Egyesült Királyságból a tel-avivi Ben-Gurion nemzetközi repülőtérre tartó járatot, miután arról értesültek, hogy valaki fenyegető üzeneteket küld a Lutonból elstartolt Wizz Air-járaton tartózkodó embereknek. A személyzet értesítette az izraeli biztonsági tisztségviselőket egy lehetséges fenyegetésről. 

A hatóságok szerint az egyik utas a WiFi-fiókja nevét „terroristára” változtatta, és közvetlen üzeneteket kezdett küldeni a fedélzeten tartózkodó embereknek. Ezután a vadászrepülők parancsot kaptak arra, hogy körözzenek a gép felett, amíg az végül biztonságban leszállt Izraelben.

A repülőn tapasztalt gyanús viselkedés miatt a biztonsági erők az ilyen esetekre vonatkozó protokoll szerint jártak el. Az incidens lezárult. A gép leszállt, és megállapították, hogy valójában nem történt fenyegetés

– nyilatkozta a repülőtéri hatóság.

A légitársaságot nem terheli felelősség a történtekért – számolt be róla a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu