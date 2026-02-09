Vadászgépeket riasztottak a Wizz Air repülőjéhez
Internetező utas miatt állt a bál. Meggondolatlan volt a Wizz Air ügyfele.
Káosz tört ki a Wizz Air Tel-Avivba tartó járatán, amikor egy utas üzeneteket kezdett küldeni, miután személyes wifi hot spotjának nevét „terroristára” változtatta.
Biztonsági riasztást kaptak a hatóságok: vadászgépek indultak a Wizz Air egyik gépéhez gyanús üzenetek miatt
Vadászrepülőket kellett riasztani, hogy elfogjanak egy, az Egyesült Királyságból a tel-avivi Ben-Gurion nemzetközi repülőtérre tartó járatot, miután arról értesültek, hogy valaki fenyegető üzeneteket küld a Lutonból elstartolt Wizz Air-járaton tartózkodó embereknek. A személyzet értesítette az izraeli biztonsági tisztségviselőket egy lehetséges fenyegetésről.
A hatóságok szerint az egyik utas a WiFi-fiókja nevét „terroristára” változtatta, és közvetlen üzeneteket kezdett küldeni a fedélzeten tartózkodó embereknek. Ezután a vadászrepülők parancsot kaptak arra, hogy körözzenek a gép felett, amíg az végül biztonságban leszállt Izraelben.
A repülőn tapasztalt gyanús viselkedés miatt a biztonsági erők az ilyen esetekre vonatkozó protokoll szerint jártak el. Az incidens lezárult. A gép leszállt, és megállapították, hogy valójában nem történt fenyegetés
– nyilatkozta a repülőtéri hatóság.
A légitársaságot nem terheli felelősség a történtekért – számolt be róla a Mirror.
