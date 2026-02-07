RETRO RÁDIÓ

Jogosítvány nélkül, bedrogozva vezette a repülőgépet a férfi

Extrém dolgokkal vádoltak megy egy férfit. Állítólag repülőgépeket lopott, melyeket jogosítvány nélkül bedrogozva vezetett.

Szerő: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 14:00
Hihetetlen hogyan volt képes pilótaengedély nélkül és bedrogozva repülni. 

A 38 éves, kaliforniai Pomonában élő férfi, Christian Estoque súlyos vádakkal néz szembe, miután a nyomozók szerint január folyamán lopott vagy nem regisztrált repülőgépekkel repkedett Washington állam és Dél-Kalifornia között. A bűncselekmények listája elég hihetetlen. Állítólag pilótaengedély nélkül repült, ráadásul metamfetamin hatása alatt, ami nagyban súlyosbítja előbbi tettét.

Egy szövetségi büntetőfeljelentés szerint az ügy január 3-án kezdődött, amikor egy egymotoros repülőgépet elloptak a washingtoni Auburn Municipal Airport repülőteréről. Három nappal később a gép Kaliforniában, a Corona Municipal Airport-on bukkant fel. A nyomozók szerint a repülőgép transzponderét szándékosan manipulálták annak érdekében, hogy elrejtsék a gép helyzetét.

Estoque számára balszerencsés módon azonban a transzponder megbütykölése ugyan eltüntethette a gépet a radarról, de a szabad szemmel való észlelést nem akadályozta meg. A repülőt ugyanis látták egy washingtoni repülőtéren, Kelso városában. A hatóságok ezt az észlelést egy párral hozták összefüggésbe, akik feltehetően ugyanazon a gépen utazhattak, mint Estoque.

Január 27-én a nyomozók végül elkapták őket, mikor egy másik gépet próbáltak elkötni. Az FBI megfigyelést végző ügynökei látták, amint Estoque beszáll a repülőgépbe és beindítja a hajtóművet, amit elegendő bizonyítéknak tekintettek arra, hogy el akarja lopni a gépet. A helyszínen azonnal letartóztatták.

A nyomozók szerint Estoque nem rendelkezik pilótaengedéllyel, és egyik repülőgép vezetésére sem volt jogosult. A feljelentés azt is tartalmazza, hogy a férfi beismerte: legalább az egyik repülést metamfetamin hatása alatt hajtotta végre – írja a VICE.

 

