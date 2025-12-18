"Ki az a Majka, hogy ezt meg meri tenni?" - darabokra szedték Majkát az ittas vezetése miatt
Szétszedték a kommentelők a rappert. Majka most alaposan mellényúlt.
Az ózdi rapper saját közösségi média oldalán tette közzé, hogy ittas vezetés miatt kapcsolták le a rendőrök szerda este. Majoros Péter, művésznevén Majka, épp csak száz métert tett meg autóval "egy koccintás után", amikor a zsaruk megcsípték.
Majka szerint erre nincs mentség
Bár a botrányos rapper sajnálta tettét és állítása szerint vállalja a következményeket, ez az internet népét nem hatotta meg.
Sorra érkeztek a kommentek a futótűzként terjedő hír megosztásai alá - ugyanis Majka letitoltta az eredeti poszt alatt a hozzászólás lehetőségét. Ez nem meglepő. Nem biztos, hogy szívesen szembesülne azzal, amit az emberektől kapott.
Nem csak ittas, de por is van benne
- írta az egyik kommentelő.
Mondjuk inni nem muszáj és volán mögé ülni főleg nem. De én arra lennék kíváncsi, hogy nála is zéró tolerancia lesz-e és ugrik a jogsi, vagy ő megússza, mert celeb??
- érkezett a kérdés.
Akadtak azonban durvább vélemények is:
Semmitérő f.szfej
"Rossz alkoholista/drogos, szégyen ilyen emberrel büszkélkedni" - fakadt ki valaki.
Amikor minden alkoholosnak 0 tolerancia van??? Ki az a Majka, hogy ezt meg meri tenni??? Börtönbe vele.
