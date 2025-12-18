RETRO RÁDIÓ

"Ki az a Majka, hogy ezt meg meri tenni?" - darabokra szedték Majkát az ittas vezetése miatt

Szétszedték a kommentelők a rappert. Majka most alaposan mellényúlt.

Létrehozva: 2025.12.18. 20:44
Módosítva: 2025.12.18. 20:46
Az ózdi rapper saját közösségi média oldalán tette közzé, hogy ittas vezetés miatt kapcsolták le a rendőrök szerda este. Majoros Péter, művésznevén Majka, épp csak száz métert tett meg autóval "egy koccintás után", amikor a zsaruk megcsípték. 

Majka
Fotó: Vajda Istvan / facebook/Majka

Majka szerint erre nincs mentség

Bár a botrányos rapper sajnálta tettét és állítása szerint vállalja a következményeket, ez az internet népét nem hatotta meg. 

Sorra érkeztek a kommentek a futótűzként terjedő hír megosztásai alá - ugyanis Majka letitoltta az eredeti poszt alatt a hozzászólás lehetőségét. Ez nem meglepő. Nem biztos, hogy szívesen szembesülne azzal, amit az emberektől kapott.

Nem csak ittas, de por is van benne

- írta az egyik kommentelő.

Mondjuk inni nem muszáj és volán mögé ülni főleg nem. De én arra lennék kíváncsi, hogy nála is zéró tolerancia lesz-e és ugrik a jogsi, vagy ő megússza, mert celeb??

- érkezett a kérdés.

Akadtak azonban durvább vélemények is:

Semmitérő f.szfej

"Rossz alkoholista/drogos, szégyen ilyen emberrel büszkélkedni" - fakadt ki valaki.

Amikor minden alkoholosnak 0 tolerancia van??? Ki az a Majka, hogy ezt meg meri tenni??? Börtönbe vele.

 

