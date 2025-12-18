Elkapták a rendőrök Majkát - ,,Egy címeres ökör vagyok"

A népszerű rapper vállalja a következményeket - írja Majka saját Facebook oldalán. Néhány koccintás után ült autóba állítása szerint, de pár száz méter után le is intették a rendőrök.

Majka vállalja a következményeket Fotó: Szabolcs László

Majka szerint erre nincs mentség

Egy címeres ökör vagyok. Az idei nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség!

- írta ki közösségi média oldalán Majka.