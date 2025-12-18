Ebédért indult, több órája nem ért haza, mégis szerencsésen végződött egy látás- és hallássérült idős férfi eltűnése

A családtagjai és a rendőrség egyaránt nagy erőkkel keresték azt az idős, látás- és hallássérült férfit, aki még december 17-én, a déli órákban tűnt el Budapesten. Az idős férfi ebédért indult el, ám sokáig nem tért haza. B. István az információink szerint a budapesti Péterfy Sándor Kórházba ment ételért, azonban az eltűnését követően hosszú órákig senki sem tudott róla semmit. Az eltűnt idős úr hozzátartozója beszámolt lapunknak a történtekről!

Az eltűnt férfit nagy erőkkel keresték a rendőrök Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfit rögtön keresni kezdték

A rendőrség rövid időn belül megindította a nyomozást, miközben a férfi családja a közösségi médiában kért segítséget.

Keressük! B. István Budapesten 2025.12.17.-én dél körül indult el ebédért a Péterfy Sándor korházba. A 105-ös busszal szokott közlekedni. Sajnos nem ért haza. Rossz a látása és a hallása. Az iratai nála vannak. Az eltűnésekor sötét kék kabátban indult el és ételhordók voltak nála. A mai nap folyamán a rendőrök vettek fel jegyzőkönyvet az eltűnéssel kapcsolatban.

– írták a közösségi médiában. Ezen bejegyzés több hasonló célt szolgáló Facebook-csoportban is megjelent, köztük az Eltűnt-Emberekért-Megoszthatod nevű oldalon, ahol rövid idő alatt egész sokan megosztották a felhívást. A hozzátartozók a posztban kiemelték: az idős férfinél az iratai is nála voltak, eltűnésekor sötétkék kabátot viselt, és ételhordókat vitt magával. Lapunk megkeresése nyomán végül megtudtuk a családtól, hogy a keresés szerencsés fordulatot vett. A férfit egy ápoló találta meg, aki felismerte. Azonnal értesítették a hatóságokat, így B. István végül épségben hazakerülhetett. A hozzátartozója, Péter elmondása szerint az idős férfi mintegy tíz órát töltött az utcán, mire rátaláltak.

Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki megosztotta a felhívást, vagy akár csak figyelt. Ezek a Facebook-csoportok rendkívül hasznosak, nélkülük sokkal nehezebb lett volna

– fogalmazott lapunknak Péter. Hozzátette, hogy a közösségi összefogás ereje most is életmentőnek bizonyult. Bár az ügy szerencsés véget ért, mi fontosnak tartjuk az idősek helyzetére felhívni a figyelmet.