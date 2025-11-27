RETRO RÁDIÓ

Aggasztó hírt közölt a fővárosi rendőrség, elfogatóparancsot adtak ki a szökött fogoly ellen

A fiatal férfi november 26-án este távozott a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt VIII. kerületi lakásából ismeretlen helyre. A rendőrség most elrendelt a férfi körözését.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 06:45
rendőrség fogoly fogolyszökés elfogatóparancs

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt elfogatóparancsot adott ki Illés Jonatán Richárd ellen. 

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a szökött férfit / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A rendelkezésre álló adatok szerint a 26 éves férfi 2025. november 26-án az esti órákban a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt VIII. kerületi lakásából ismeretlen helyre távozottIllés Jonatán Richárd a szökésekor fehér pólót és fekete válltáskát viselhetett.

A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozó hatóság elrendelte a férfi körözését.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Illés Jonatán Richárd tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

A körözött férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
