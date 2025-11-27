Aggasztó hírt közölt a fővárosi rendőrség, elfogatóparancsot adtak ki a szökött fogoly ellen

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt elfogatóparancsot adott ki Illés Jonatán Richárd ellen.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a szökött férfit / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A rendelkezésre álló adatok szerint a 26 éves férfi 2025. november 26-án az esti órákban a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt VIII. kerületi lakásából ismeretlen helyre távozott. Illés Jonatán Richárd a szökésekor fehér pólót és fekete válltáskát viselhetett.

A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozó hatóság elrendelte a férfi körözését.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Illés Jonatán Richárd tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

A körözött férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!