Egymilliós cuccal bukott le a budapesti drogdíler

Bedrogozva bukott le a kábítószer-kereskedő. A bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte a drogdílert.
A fővárosi rendőrök megtudták, hogy egy férfi kábítószert terjeszt rákospalotai lakása közelében. A BRFK nyomozói november 11-én fogták el a 35 éves N. Pétert otthonában, ahol kutatást tartottak; ennek során mintegy 200 gramm zöld, kábítószergyanús növényi törmeléket, feltehetően a csomagolására használt alufólia tekercseket, illetve egy digitális mérleget foglaltak le. A férfival szemben alkalmazott droggyorsteszt THC-ra pozitív eredményt mutatott. A drogdílernél lefoglalt anyag feketepiaci értéke összesen körülbelül 1 000 000 forint.
Bűnügyi felügyelet alá helyezték a budapesti drogdíler
Előállították a férfit a BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitányságára, ahol kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte – közölte a rendőrség.
