A kristálydíler mami a Keletinél árult drogot

Úgy tűnik, hogy nem minden nő vágyik arra, hogy majd körmös, cukrász vagy akár mérnök legyen. Vannak, akik a drogbizniszbe akarnak betörni. Összegyűjtöttünk néhány nőt, akit nem került el a Delta Program figyelme, ugyan olyan keményen lecsaptak rájuk, mint a drogkereskedő férfiakra.

Drogkereskedő nőket is elfognak a Delta Programban dolgozók Fotó: police.hu

Drogkereskedő nőket fogtak el

A rendőrök se hittek a szemüknek, amikor egy salgótarjáni nőnél tartottak házkutatást. Ugyanis a 67 éves asszony, a hatóság megérkezésekor egyszerűen kidobta a drogot az harmadik emeleti ablakán. Kiderült, hogy az asszony már hónapok óta terjesztette a drogot a környéken. Az üzletet mindig a társasház függőfolyosóján bonyolították le: a vevők a lakás ablakán kopogtattak, majd a pénz átadását követően kapták meg a pakkokat. A Delta Program nyomozói már hosszabb ideje gyűjtötték a bizonyítékokat a nyugdíjas nő tiltott tevékenységéről. Ám végül sikerült rajta ütni.

A rendőrök előállították 67 éves nőt a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett és kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.



Húsklopfolóval esett exe ajtajának

A rendőrök egy debreceni társasházban elfogtak egy nőt, aki magából kikelve, üvöltve rongálta meg exe ajtaját egy húsklopfolóval. A bejelentés szerint több nő jelent meg a társasházi lakásánál, akik közül az egyikük a volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért a nő szerzett egy klopfolót és azzal akarta betörni az ajtót. Az intézkedő rendőröknek hamar feltűnt, hogy az ittas hajdúhadházi nő zavartan viselkedik. Átvizsgálták a ruháját, amiből 5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szerre is.

A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.

Húsklopfolóval esett neki bedrogozva az exe ajtajának Fotó: police.hu

Kristálymamit nem lehet leállítani

A Blaha Lujza tér környékén mászkáló, csak „Mamiként” ismert 64 éves asszonyt már lassan mindenki ismeri. Persze nem azért, amiért általában a nagymamákat. Mami kristálydíler. A nő már tavaly novemberben is lebukott, hogy drogot terjeszt, de miután szabadlábon volt ismét folytatta a bizniszét. Szeptember 19-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság civil ruhás felderítői videón rögzítették, ahogy a Kelet pályaudvar közelében újra kristályt ad el egy nőnek.