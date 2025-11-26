A kristálydíler mami a Keletinél árult drogot
Nincs különbség, lehet valaki férfi vagy nő, ugyan úgy elszámoltatják, ha drogot árul. Összegyűjtöttünk néhány esetet, amikor drogkereskedő nőket fogtak el a Delta programban dolgozó nyomozók.
Úgy tűnik, hogy nem minden nő vágyik arra, hogy majd körmös, cukrász vagy akár mérnök legyen. Vannak, akik a drogbizniszbe akarnak betörni. Összegyűjtöttünk néhány nőt, akit nem került el a Delta Program figyelme, ugyan olyan keményen lecsaptak rájuk, mint a drogkereskedő férfiakra.
Drogkereskedő nőket fogtak el
A rendőrök se hittek a szemüknek, amikor egy salgótarjáni nőnél tartottak házkutatást. Ugyanis a 67 éves asszony, a hatóság megérkezésekor egyszerűen kidobta a drogot az harmadik emeleti ablakán. Kiderült, hogy az asszony már hónapok óta terjesztette a drogot a környéken. Az üzletet mindig a társasház függőfolyosóján bonyolították le: a vevők a lakás ablakán kopogtattak, majd a pénz átadását követően kapták meg a pakkokat. A Delta Program nyomozói már hosszabb ideje gyűjtötték a bizonyítékokat a nyugdíjas nő tiltott tevékenységéről. Ám végül sikerült rajta ütni.
A rendőrök előállították 67 éves nőt a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett és kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
Húsklopfolóval esett exe ajtajának
A rendőrök egy debreceni társasházban elfogtak egy nőt, aki magából kikelve, üvöltve rongálta meg exe ajtaját egy húsklopfolóval. A bejelentés szerint több nő jelent meg a társasházi lakásánál, akik közül az egyikük a volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért a nő szerzett egy klopfolót és azzal akarta betörni az ajtót. Az intézkedő rendőröknek hamar feltűnt, hogy az ittas hajdúhadházi nő zavartan viselkedik. Átvizsgálták a ruháját, amiből 5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szerre is.
A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.
Kristálymamit nem lehet leállítani
A Blaha Lujza tér környékén mászkáló, csak „Mamiként” ismert 64 éves asszonyt már lassan mindenki ismeri. Persze nem azért, amiért általában a nagymamákat. Mami kristálydíler. A nő már tavaly novemberben is lebukott, hogy drogot terjeszt, de miután szabadlábon volt ismét folytatta a bizniszét. Szeptember 19-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság civil ruhás felderítői videón rögzítették, ahogy a Kelet pályaudvar közelében újra kristályt ad el egy nőnek.
A dílert ismét elfogták, ellene oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátásra rendelt épület közvetlen környezetében, kereskedéssel elkövetett kábítószer kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja az eljárást. Mamit ezúttal is őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Vásárlójával szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, a lefoglalt anyagot szakértő vizsgálja.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre