RETRO RÁDIÓ

A kristálydíler mami a Keletinél árult drogot

Nincs különbség, lehet valaki férfi vagy nő, ugyan úgy elszámoltatják, ha drogot árul. Összegyűjtöttünk néhány esetet, amikor drogkereskedő nőket fogtak el a Delta programban dolgozó nyomozók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 08:00
kábítószer díler

Úgy tűnik, hogy nem minden nő vágyik arra, hogy majd körmös, cukrász vagy akár mérnök legyen. Vannak, akik a drogbizniszbe akarnak betörni. Összegyűjtöttünk néhány nőt, akit nem került el a Delta Program figyelme, ugyan olyan keményen lecsaptak rájuk, mint a drogkereskedő férfiakra. 

Drogkereskedő
Drogkereskedő nőket is elfognak a Delta Programban dolgozók Fotó: police.hu

Drogkereskedő nőket fogtak el 

A rendőrök se hittek a szemüknek, amikor egy salgótarjáni nőnél tartottak házkutatást. Ugyanis a 67 éves asszony, a hatóság megérkezésekor egyszerűen kidobta a drogot az harmadik emeleti ablakán. Kiderült, hogy az asszony már hónapok óta terjesztette a drogot a környéken. Az üzletet mindig a társasház függőfolyosóján bonyolították le: a vevők a lakás ablakán kopogtattak, majd a pénz átadását követően kapták meg a pakkokat. A Delta Program nyomozói már hosszabb ideje gyűjtötték a bizonyítékokat a nyugdíjas nő tiltott tevékenységéről. Ám végül sikerült rajta ütni. 

A rendőrök előállították 67 éves nőt a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett és kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. 
 

Húsklopfolóval esett exe ajtajának

A rendőrök egy debreceni társasházban elfogtak egy nőt, aki magából kikelve, üvöltve rongálta meg exe ajtaját egy húsklopfolóval. A bejelentés szerint több nő jelent meg a társasházi lakásánál, akik közül az egyikük a volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért a nő szerzett egy klopfolót és azzal akarta betörni az ajtót. Az intézkedő rendőröknek hamar feltűnt, hogy az ittas hajdúhadházi nő zavartan viselkedik. Átvizsgálták a ruháját, amiből 5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szerre is.

A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.

Drogkereskedő
Húsklopfolóval esett neki bedrogozva az exe ajtajának Fotó: police.hu

Kristálymamit nem lehet leállítani

A Blaha Lujza tér környékén mászkáló, csak „Mamiként” ismert 64 éves asszonyt már lassan mindenki ismeri. Persze nem azért, amiért általában a nagymamákat. Mami kristálydíler. A nő már tavaly novemberben is lebukott, hogy drogot terjeszt, de miután szabadlábon volt ismét folytatta a bizniszét. Szeptember 19-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság civil ruhás felderítői videón rögzítették, ahogy a Kelet pályaudvar közelében újra kristályt ad el egy nőnek. 

A dílert ismét elfogták, ellene oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátásra rendelt épület közvetlen környezetében, kereskedéssel elkövetett kábítószer kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja az eljárást. Mamit ezúttal is őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Vásárlójával szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, a lefoglalt anyagot szakértő vizsgálja. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu