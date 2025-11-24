Zacher Gábor: a kaposvári gyilkos szervezetében kábítószert találtak

A kaposvári gyilkos, B. Dániel és áldozata, Adrienn párkapcsolata rendkívül problémás volt. Miután a lány szakított a férfivel, a szerződéses őrvezető továbbra is ragaszkodott hozzá. Nem volt hajlandó tiszteletben tartani Adrienn kérését, hogy hagyja békén. A kaposvári gyilkosság gyanúsítottja a feltételezések szerint szombaton, november 15-én este felkereste a lányt, aki be is engedte őt a házba. Ezután megtörtént a legrosszabb.

A kaposvári gyilkos nem bírt a féltékenységével

A felek hevesen veszekedni kezdtek. Ennek zaját a fiatal nővel egy házban élő nagybátyja is hallotta, ezért Adrienn védelmére indult. B. Dániel a konyhában magához vett két kést. Az egyikkel halálosan megsebesítette a lányt, a másikkal a védelmére érkező férfire támadt. A rokont kórházba szállították. Az őrvezetőt november 18-án, kedden tartóztatta le a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa.

A Bors ugyan a folyosón feltett néhány kérdést a feltételezett gyilkosnak, de a kirendelt védője javaslatára egyikre sem válaszolt. Az elsődleges toxikológiai elemzések során THC-t, vagyis marihuánát találtak Dániel szervezetében. Mint köztudott, valamennyi drog kontrollvesztést eredményezhet. Megkérdeztük Zacher Gábor toxikológust, mennyire játszhatott ez szerepet a gyilkosság elkövetésében.

Természetesen vizsgálják, hogy pontosan mennyi anyag volt a feltételezett elkövető szervezetében, de fontos megjegyeznem, hogy biztosan nem drog indukálta agresszióról és gyilkosságról van szó.

A férfi állapotát korábban már vizsgálták, amikor a honvédséghez csatlakozott, akkor szolgálatra alkalmasnak találták. Amennyiben nem volt korlátozva abban, hogy felismerje tettének súlyát és következményét, és bizonyítást nyer, hogy ő ölte meg a lányt, sok évet börtönben vagy fegyházban tölthet majd - írja a BORS.

