RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: Drogdíler párosra csaptak le a hatóságok

Az ügyben a rendőrség még folytatja a nyomozást.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.24.
magyarországi drogkereskedelem hatóságok fogyasztó

A nyomozás során több helyszínen is drogkereskedelemre utaló nyomot találtak a drogdíler páros drogügyeire a kisteleki hatóságok, ebből kiindulva sikerült egy női és egy férfi drogkerekedőre lecsapniuk, majd a Kisteleki Rendőrkapitányságon kihallgatni őket.

alt=A drogdíler páros végül fokozatosan buktatta le magát a kisteleki hatóságok előtt
A drogdíler páros végül fokozatosan buktatta le magát a kisteleki hatóságok előtt / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Police.hu információi alapján kiderült, hogy a páros lakóhelyükön, továbbá Baks és Csánytelek területein rendszeresen forgalmazta a birtokukban lévő drogot, a kristályt. A velük kapcsolatba hozható fogyasztók szerint 2025. november 14-e előtti két-három hónapban hetente több alkalommal is vásároltak tőlük kábítószert. Elmondták, hogy rendszerint 5–10 ezer forintért vettek csomagokat, a szert pedig nagyjából grammonként 30 ezer forintos áron értékesítették.

 A páros férfi tagját Csongrád külterületén, a 451-es úton állították meg és vették őrizetbe. Járművének átvizsgálásakor a jobb első ülés tárolórekeszében 11,78 gramm, alufóliába csomagolt kábítószert találtak. A letartóztatását követő házkutatás során az otthonukból további droggyanús anyagok kerültek elő, egy dobozban kilenc, összehajtogatott fóliacsomag lapult, bennük összesen 8,51 gramm, feltehetően a kristály néven ismert szerből.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu