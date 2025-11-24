Most érkezett: Drogdíler párosra csaptak le a hatóságok

A nyomozás során több helyszínen is drogkereskedelemre utaló nyomot találtak a drogdíler páros drogügyeire a kisteleki hatóságok, ebből kiindulva sikerült egy női és egy férfi drogkerekedőre lecsapniuk, majd a Kisteleki Rendőrkapitányságon kihallgatni őket.

A drogdíler páros végül fokozatosan buktatta le magát a kisteleki hatóságok előtt / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Police.hu információi alapján kiderült, hogy a páros lakóhelyükön, továbbá Baks és Csánytelek területein rendszeresen forgalmazta a birtokukban lévő drogot, a kristályt. A velük kapcsolatba hozható fogyasztók szerint 2025. november 14-e előtti két-három hónapban hetente több alkalommal is vásároltak tőlük kábítószert. Elmondták, hogy rendszerint 5–10 ezer forintért vettek csomagokat, a szert pedig nagyjából grammonként 30 ezer forintos áron értékesítették.

A páros férfi tagját Csongrád külterületén, a 451-es úton állították meg és vették őrizetbe. Járművének átvizsgálásakor a jobb első ülés tárolórekeszében 11,78 gramm, alufóliába csomagolt kábítószert találtak. A letartóztatását követő házkutatás során az otthonukból további droggyanús anyagok kerültek elő, egy dobozban kilenc, összehajtogatott fóliacsomag lapult, bennük összesen 8,51 gramm, feltehetően a kristály néven ismert szerből.