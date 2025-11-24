RETRO RÁDIÓ

Nagy Feró is megszólalt a szigorított drogtörvény kapcsán

A Beatrice frontembere őszintén vallott a drogtörvényről. Nagy Feró szerint nem lenne szabad az előadóknak felbujtani a fiatalokat a szerfogyasztásra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24.
Módosítva: 2025.11.24.
Nagy Feró frontember drogtörvény

Az elharapódzó droghelyzet miatt a kormány úgy döntött, szigorít a törvényen, így már megoldódni látszik szépen lassan minden, ahogy sorra kerülnek elő a csontvázak, hol a sztárvilágból, hol a vidéki nyomorfalvakból. Nagy Feró egyértelművé tette, hogy számára nem kérdéses a drogfogyasztás veszélyessége. A rocklegenda szerint a mostani, szigorított drogtörvény jó irányba mutat, és szerinte a hatóságoknak keményen kell fellépniük a dílerekkel szemben. 

Nagy Feró megszólalt a szigorított drogtörvény kapcsán.
Nagy Feró drogtörvény kapcsán egyetért a kormány intézkedésével (Fotó: Bors)

Nagy Feró örül a szigorításnak

Hála az égnek, a kormány komolyan vette a dolgot, és nemcsak a fogyasztókat, hanem a terjesztőket is célba vette. Most már nem elég elkapni valakit, aki 100 gramm marihuánát cipel, ki kell deríteni, honnan szerezte, és ki áll mögötte

 – mondta Feró, hozzátéve, hogy ez a lépés hosszú távon a fiatalokat is védi.

A rocklegenda saját tapasztalatból beszélt: fiatal éveiben több barátját, ismerősét is kísértették az alkohol és a kábítószer démonai, így testközelből látta, hogy ez minden, csak nem játék. Szerinte az az egyik legnagyobb a probléma, ha a fiatalok azt hiszik, hogy a kábítószer megoldja a gondjaikat: „Pontosan tudom, milyen tragikus következményei lehetnek, amikor valaki belehal vagy tönkreteszi az életét” – fogalmazott.

Hergelik a koncerteken a fiatalokat

Nagy Feró kritizálta a Pogány Induló szájából elhangzó, provokatív mondást is, ami a fiatalokat buzdítja a szerhasználatra: „Szívtatok már eleget?” – szerinte az ilyesmi nem vicc, és valójában a drogterjesztőknek kedvez. „Nyilvános helyen felszólítani a gyerekeket, hogy szívjanak, egyszerűen felelőtlen. A színpad nem erre való. A fiataloknak más mintára van szükségük, inspirációra, nem arra, hogy kísérletezzenek a saját életükkel” – tette hozzá.

Vesszen a terjesztő is...

A művész egyetért a kormány azon döntésével is, hogy a drogfogyasztók együttműködésért cserébe viszonylagos mentességet kaphatnak, amennyiben feltárják, ki terjesztette az anyagot. Feró szerint ez a taktika nemcsak hatékony, de egyben morális üzenetet is hordoz. A legendás rockzenész szerint tehát az új drogtörvény nem a fiatalokat bünteti, hanem próbálja megvédeni őket, és reméli, hogy a jövő generációja már tudatosabb döntéseket hoz. A Drogellenes Digitális Polgári Kör szintén ezen dolgozik, aminek olyan sztárok a szószólói, mint Kucsera Gábor, Muri Enikő vagy Nyerges Attila.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
