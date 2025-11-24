Drogos ámokfutó okozott halálos balesetet Aszódon, elmenekült a helyszínről
Aszódon hétfő délután egy drogos sofőr túl gyorsan hajtott, majd összeütközött egy elé kiforduló kocsival.
Két autó ütközött össze hétfő délután Aszódon. A Tények információi szerint a balesetet okozó fekete autó jóval gyorsabban hajtott a megengedettnél. A szürke autó sofőrje elé kanyarodott, ekkor történt a baleset.
Drogos ámokfutó okozott halálos balesetet Aszódon, elmenekült a helyszínről
A becsapódásnak hatalmas ereje volt, a kocsik egymástól 100 méterre álltak meg. Az autókban összesen öt ember utazott. A vétlen autóban egy nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.
A fekete autó sofőrje a baleset után elmenekült a helyszínről, otthagyva a többi sérült embert. A drogos ámokfutót még keresik a rendőrök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre