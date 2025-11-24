Két autó ütközött össze hétfő délután Aszódon. A Tények információi szerint a balesetet okozó fekete autó jóval gyorsabban hajtott a megengedettnél. A szürke autó sofőrje elé kanyarodott, ekkor történt a baleset.

Drogos ámokfutó okozott halálos balesetet Aszódon, elmenekült a helyszínről Pexels.com (Képünk illusztráció)

Drogos ámokfutó okozott halálos balesetet Aszódon, elmenekült a helyszínről

A becsapódásnak hatalmas ereje volt, a kocsik egymástól 100 méterre álltak meg. Az autókban összesen öt ember utazott. A vétlen autóban egy nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

A fekete autó sofőrje a baleset után elmenekült a helyszínről, otthagyva a többi sérült embert. A drogos ámokfutót még keresik a rendőrök.