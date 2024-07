Visszaállt a rend? Ez a helyzet most Ferihegyen a nagy leállás után

A Budapest Airport weboldalán közölt érkezési és indulási időpontokat böngészve megállapítható, hogy ha nem is varázsütésre, de kezd magához térni a légiközlekedés és így a budapesti repülőtér is a pénteki gyomrosból, amit a texasi informatikai cég, a CrowdStrike csütörtöki (július 18.) hibás frissítése vitt be a Windows-számítógépeknek.

Kezd magához térni a ferihegyi repülőtér a július 19-i nagy informatikai leállás után, ami az egész világ légiközlekedését megbénította. / Fotó: Koszticsák Szilárd

A Metropol egyik olvasója vasárnap hajnali háromkor szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren.

Hajnali 3 és fél 4 között az volt látható Budapesten, hogy a gépek kicsit több, mint fele még mindig késik. Törlés viszont már nem volt látható

– osztotta meg velünk tapasztalatait.

A Budapest Airport honlapján közölt információk szerint vasárnap (július 21.) délelőtt az indulási oldalon még valóban gyakoriak voltak a késések, ám ezek túlnyomó többsége nagyjából fél órás csúszást jelentett a tervezett indulási időpontokhoz képest – néhány kivételtől eltekintve. Utóbbiak közé tartozik a Wizz Air Alicantéba tartó járata, amely a tervezett 5 óra 30 perces felszállás helyett 14 óra 19 perckor hagyta el a kifutót.

Ettől eltekintve, azonban minden vasárnap délelőtti járat felszállt Ferihegyről, járattörlésre pedig nem került sor a magyar főváros repülőterén.

Az érkezési oldalt nézve is csak picivel rosszabb az összkép: egy kivételével minden vasárnap délelőtti érkezéssel meghirdetett gép landolt is Budapesten. Az egyetlen törölt járat pedig a Wizz Air Reykjavíkból 5 óra 25 percre várt gépe volt. A landoló járatok tekintetében is volt pár több órás késés, ugyanakkor nem egy olyan járat volt, amelyik a megadott időpontnál korábban érkezett meg Budapestre.

Az összkép tehát napról-napra jobban fest a Liszt Ferenc Repülőtéren a július 19-i, világméretű informatikai leállás után.