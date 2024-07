Kezd helyreállni a légiközlekedés és a többi kiesett szolgáltatás is a pénteken (júl. 19) kicsúcsosodott, nagy informatikai rendszerhiba miatt. A Budapest Airport honlapját böngészve ugyan találni még késő járatokat úgy az indulási, ahogy az érkezési oldalon, de járattörlés már nem látszódik, azaz már csak nyomokban emlékeztet a helyzet a 24 órával ezelőtti eseményekre.

A Wizz Air – amelynek a teljes online felülete megállt tegnap jelezte, hogy újra elérhetőek az online szolgáltatásaik, ami bizakodásra ad okot a rendszer helyreállását illetően. A magyar érdekeltségű fapados légitársaság közleményben jelezte továbbá, hogy a törölt járataik utasainak automatikusan 120%-os WIZZ-jóváírást adnak.

Egy informatikai frissítésnek lett az eredménye a július 19-i, globális leállás Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

A problémát előidéző kiberbiztonsági cég, a Crowdstrike vezérigazgatója az NBC News amerikai hírcsatornának nyilatkozva fejezte ki sajnálatát az érintetteknek – vagyis gyakorlatilag a világon mindenkinek.

Rendkívül sajnáljuk a történteket és annak az ügyfeleinkre, valamint az utazókra és mindenki másra gyakorolt hatását. Bocsánatot kérünk mindenkitől, akit ez a legkisebb mértékben is érintett, ide értve a cégünket is

– nyilatkozta George Kurtz.

Pénteken világszerte ötezernél is több repülőjáratot töröltek, ami az összes tervezett felszállás nagyjából négy százalékát jelenti. Aznap késő estére kezdett újra elérhetővé válni több kiesett szolgáltatás is, valamint szombatra már üzemelt a leállított repülőterek többsége.

Az informatikai óriáscég kiadott egy frissítést, aminek a hibajavításai megoldják a Windows alapú gépeken világszerte kék halált okozó hibát. Ez azonban nem minden esetben jelent azonnali helyreállást, mivel minden gépet egyenként, manuálisan is újra kell indítani, nem ritkán akár 10-15-ször is. Ez azt jelenti, hogy egyes rendszerekben a teljes hibaelhárítás akár hosszú hetekig is eltarthat – ismerte el a vállalat.

A Crowdstike részvényei az általuk okozott globális informatikai katasztrófa miatt egyébként csak pénteken óriásit zuhantak a tőzsdén és 12 százalékos mínuszban fejezték be a kereskedést.