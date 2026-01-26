Most érkezett! Súlyos repülőgép-baleset történt

Szörnyű baleset! Magánrepülőgép borult lángokba, felszállás közben. A fedélzeten összesen nyolc utas tartózkodott. A téli vihar felteheteően közrejátszhatott az incidensben a maine-i Bangor Nemzetközi Repülőtéren.

Hatalmas lángok és füst lepte el a repülőgép-baleset helyszínét / Forrás: Pexels (illusztráció!)

A Szövetségi Légügyi Hatóság közlése szerint összesen nyolc ember tartózkodott a fedélzeten. A helyi Khou 11 hírcsatorna szerint a repülőgép egy houstoni székhelyű ügyvédi iroda tulajdonában áll. A helyszínen készült sokkoló felvételen látni lehet, ahogy a nyolc embert szállító magánrepülőgép lángokba borulva zuhant le egy maine-i repülőtéren. A Szövetségi Légügyi Hatóság azt közölte, hogy a Bombardier Challenger 600 típusú repülőgép helyi idő szerint vasárnap este körülbelül 19:45-kor zuhant le, miközben felszállt a Bangor Nemzetközi Repülőtérről.

A repülőgép Texasból érkezett Maine államba. A baleset következtében jelentős tűz keletkezett. Az incidenst az erős havazás előzte meg, mely a repülőtéren rossz időjárási körülményeket eredményezett.

Az elsőként kiérkező egységek továbbra is a helyszínen vannak és várhatóan még több órán keresztül aktívan dolgoznak majd, mielőtt további információk válnának elérhetővé

– közölte a Szövetségi Légügyi Hatóság.

Az incidens után járattörlésekre került sor. A hatóságok és a szövetség vizsgálja az esetet.

A baleset idején Maine államban időjárási figyelmeztetéseket adtak ki, miután a hétvégén téli viharok söpörtek végig a térségen: egyes területeken 38 centiméter hó is lehullott. A jelentések szerint az időjárási figyelmeztetések várhatóan január 27-ig maradnak érvényben.