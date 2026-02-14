RETRO RÁDIÓ

Kihúzták: itt vannak az ötöslottó nyerőszámai!

Megtörtént az ötöslottó eheti számsorsolása.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.02.14. 19:45
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

  • 16 (tizenhat)
  • 32 (harminckettő)
  • 35 (harmincöt)
  • 58 (ötvennyolc)
  • 59 (ötvenkilenc)

Joker: 1946302

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
