Kihúzták: itt vannak az ötöslottó nyerőszámai!
Megtörtént az ötöslottó eheti számsorsolása.
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
- 16 (tizenhat)
- 32 (harminckettő)
- 35 (harmincöt)
- 58 (ötvennyolc)
- 59 (ötvenkilenc)
Joker: 1946302
