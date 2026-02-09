Vagyonnyilatkozatok: szidják a kormány intézkedéseit, mégis állampapírba fektetnek a baloldali képviselők

A fővárosi képviselők aktuális vagyonnyilatkozatait bárki megnézheti. Korábban már szemléztük a Tisza párt politikusainak bevallásait, most a baloldali képviselők számait vettük górcső alá. A dokumentumok alapján náluk is megfigyelhető az a jelenség, ami más frakcióknál: miközben politikai szinten éles kritikák érik a kormány gazdasági intézkedéseit, a megtakarítások egy része mégis állampapírban landol.

A vagyonnyilatkozatokat bárki megnézheti Fotó: Polyák Attila / MW

A főpolgármester vagyonnyilatkozata szerint nemcsak a főváros költségvetése küzd nehézségekkel, hanem a magánmérleg is látott már derűsebb napokat. Vagyis a főváros mellett saját magát is eladósította Karácsony Gergely. Banki tartozása a tavalyi 26,5 millió forintról 61,3 millió forintra emelkedett, vagyis több mint duplájára nőtt. Emellett 4 millió forinttal tartozik magánszemélyeknek, így összesített adóssága már 60 millió forint fölé kúszott.

Mindeközben 2025-ben 50 százalékos tulajdonrészt szerzett egy hegyvidéki kis lakásban. Megmaradt a II. kerületi, 87 négyzetméteres lakása, valamint a 37 négyzetméteres siófoki nyaralója is.

A Demokratikus Koalíció fővárosi frakcióvezetője, Szaniszló Sándor igazi ingatlanbefektetői pályát fut. Öt budapesti lakás 100 százalékos tulajdonosa:

egy 47 négyzetméteres az I. kerületben

egy 31 és egy 47 négyzetméteres az V. kerületben

egy 30 négyzetméteres a IX. kerületben

valamint egy 35 négyzetméteres a XVIII. kerületben

Ez csak a főváros, ezek mellett Balatonfüreden egy 196 négyzetméteres lakóház 60 százaléka is a nevén van. Lakáskiadásból havi bruttó 640 ezer forint jövedelme származik. Mindezek mellett a megtakarításai sem szerények: forintban 48,5 milliót, euróban pedig csaknem 150 millió forintnak megfelelő összeget tart.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi képviselőjének, Baranyi Krisztinának Salgótarjánban van egy 128 négyzetméteres háza. Budapesten, a XX. kerületben egy 74 négyzetméteres társasházi lakás egytized része az övé. Vagyonnyilatkozata szerint több mint 15 millió forint banki tartozása is van.



Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakcióvezetője 2016-ban lett tulajdonos öt XII. kerületi ingatlanban.Van egy 2014-es Honda CR-V típusú autója, amelyet tavaly vásárolt. Hitele nincs, közel 10 millió forintot tart bankban, ugyanakkor részvényekkel vagy más jelentős értékű befektetéssel nem rendelkezik.