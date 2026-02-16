RETRO RÁDIÓ

"Mindenünk oda lett" - egyetlen szál ruhája maradt a budakeszi tűzvész áldozatának

Egy perc alatt veszítettek el mindent. A budakeszi tűzvész során összesen négyen haltak meg és 27 embert kellett kimenekíteni a munkásszállóról. Ferenc és Gyuri bácsi is kórházban kötött ki füstmérgezés miatt, ők is elveszítettek mindent. Miután kijöttek a kórházból, az első útjuk a porig égett szállóhoz vezetett, ahol mind a ketten sokkot kaptak.

2026.02.16.
„Még mindig nem tértem magamhoz” – kezdte lapunknak a 60 éves I. Ferenc. A férfi és ismerőse, Gyuri bácsi is tagja azoknak az áldozatoknak, akik túlélték a budakeszi tűzvész pusztítását. Mint mondták, kétséges volt, hogy ki tudnak jutni épségben a munkásszállóról. Végül kórházba szállították őket füstmérgezés miatt, ám – mivel nem volt komoly egészségügyi bajuk, - hamar kiengedték őket. A két férfinak az első útja azonnal korábbi otthonukhoz vezetett. 

Többen hajléktalanok lettek a budakeszi tűzvész miatt Fotó: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Budakeszi tűzvész: „Mindenünk oda lett, sokkolt a látvány”

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, tűz ütött ki február 12-én hajnalban Budakeszin, a Zichy Péter utcában lévő munkásszállón. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy gázpalack robbant fel, ami miatt lángba borult az egész épület. Ferenc és Gyuri bácsi mindent elveszített. Mint mondták, csak az a ruhájuk maradt, ami rajtuk volt. Ferencnek még az iratai is elégtek, nem volt hová menniük. 

Órákig oltották a tüzet a tázoltók Fotó: Bors

A helyzethez képest jól vagyunk… De még most se lehet ezt a borzalmat felfogni

 – kezdte lapunknak Ferenc.  "Ahogy kijöttünk a kórházból, azonnal mentünk a szállóhoz, de sokkot kaptam. Borzalmas volt visszatérni. Néhány holmit össze tudtunk szedni, de szinte mindenünk a tűz martalékává vált."
 

Ferenc elmondta, hogy azonnali segítségre volt szükségük, ha nem akartak az utcán éjszakázni. 

Kapunk egyszeri segélyt az önkormányzattól, ami 40 ezer forint...

 – meséli.  "Végül sikerült bekerülni egy másik munkásszállóra, itt élünk addig, amíg ki nem találunk valamit. Összetartunk Gyuri bácsival. Én már munkába is megyek, csak várom a papírjaimat, amiben szintén segítettek. Albérletet szeretnénk, de előbb talpra kell állnunk. Nem tudom, mi lesz velünk" – zárta.

 

A rendőrség büntetőeljárás keretein belül, közveszély okozása miatt indított eljárást.  

Azonnal lépett az önkormányzat

A fedél nélkül maradt lakók számára még aznap éjjel megnyitották a Polgármesteri Hivatalt. Melegedőt, ellátást és segítséget biztosított számukra Budakeszi önkormányzata, valamint gondoskodnak az ideiglenes elhelyezésükről és az okmányok pótlásáról. A helyi önkormányzat közösségi oldalán megköszönték az eddigi tárgyi adományokat, és arra kérik az embereket, hogy a továbbiakban pénzbeli felajánlásokat tegyenek. 


 

 

