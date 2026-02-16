"Mindenünk oda lett" - egyetlen szál ruhája maradt a budakeszi tűzvész áldozatának

„Még mindig nem tértem magamhoz” – kezdte lapunknak a 60 éves I. Ferenc. A férfi és ismerőse, Gyuri bácsi is tagja azoknak az áldozatoknak, akik túlélték a budakeszi tűzvész pusztítását. Mint mondták, kétséges volt, hogy ki tudnak jutni épségben a munkásszállóról. Végül kórházba szállították őket füstmérgezés miatt, ám – mivel nem volt komoly egészségügyi bajuk, - hamar kiengedték őket. A két férfinak az első útja azonnal korábbi otthonukhoz vezetett.

Többen hajléktalanok lettek a budakeszi tűzvész miatt Fotó: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Budakeszi tűzvész: „Mindenünk oda lett, sokkolt a látvány”

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, tűz ütött ki február 12-én hajnalban Budakeszin, a Zichy Péter utcában lévő munkásszállón. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy gázpalack robbant fel, ami miatt lángba borult az egész épület. Ferenc és Gyuri bácsi mindent elveszített. Mint mondták, csak az a ruhájuk maradt, ami rajtuk volt. Ferencnek még az iratai is elégtek, nem volt hová menniük.

Órákig oltották a tüzet a tázoltók Fotó: Bors

A helyzethez képest jól vagyunk… De még most se lehet ezt a borzalmat felfogni

– kezdte lapunknak Ferenc. "Ahogy kijöttünk a kórházból, azonnal mentünk a szállóhoz, de sokkot kaptam. Borzalmas volt visszatérni. Néhány holmit össze tudtunk szedni, de szinte mindenünk a tűz martalékává vált."



Ferenc elmondta, hogy azonnali segítségre volt szükségük, ha nem akartak az utcán éjszakázni.

Kapunk egyszeri segélyt az önkormányzattól, ami 40 ezer forint...

– meséli. "Végül sikerült bekerülni egy másik munkásszállóra, itt élünk addig, amíg ki nem találunk valamit. Összetartunk Gyuri bácsival. Én már munkába is megyek, csak várom a papírjaimat, amiben szintén segítettek. Albérletet szeretnénk, de előbb talpra kell állnunk. Nem tudom, mi lesz velünk" – zárta.

A rendőrség büntetőeljárás keretein belül, közveszély okozása miatt indított eljárást.

Azonnal lépett az önkormányzat A fedél nélkül maradt lakók számára még aznap éjjel megnyitották a Polgármesteri Hivatalt. Melegedőt, ellátást és segítséget biztosított számukra Budakeszi önkormányzata, valamint gondoskodnak az ideiglenes elhelyezésükről és az okmányok pótlásáról. A helyi önkormányzat közösségi oldalán megköszönték az eddigi tárgyi adományokat, és arra kérik az embereket, hogy a továbbiakban pénzbeli felajánlásokat tegyenek.



