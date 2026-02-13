Nagy tűz Budakeszin: egy munkásszálló égett porig, négyen meghaltak – stábunk a helyszínen, fotókon a pusztítás

Ahogy arról korábban már beszámolt a Bors, péntekre virradó éjszaka hatalmas tűz ütött ki Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Időközben kiderült: egy kétszintes munkásszálló gyulladt ki, és közel 200 négyzetméteren tomboltak a lángok.

A helyszínre több városi és fővárosi tűzoltó érkezett (Fotó: Markovics Gábor / Metropol)

Hajnalban csaptak fel a lángok, ezt követően gyorsan terjedt a tűz

A tűz hajnali 2:15 körül keletkezett. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, rövid idő alatt az egész tetőszerkezetet elborították. A fővárosi és Pest vármegyei hivatásos tűzoltók több vízsugárral kezdték meg az oltást, a mentést a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Elsőként a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület érkezett a helyszínre a második kerületi hivatásos tűzoltókkal együtt. Ők létrákon keresztül öt embert mentettek le az égő épületből. A munkálatokhoz csatlakoztak budavári, belvárosi, óbudai és újbudai egységek is, valamint a Dunakeszi–Fót Aqua ÖTE vízszállítója

– írta a Budakeszi Hírek.

A tűz során több propán-bután gázpalackot hoztak ki az épületből: az egyik felrobbant, a másik kettőt sikerült biztonságosan eltávolítani. A robbanás viszont tovább nehezítette az oltást.

Információink szerint reggel 6:56-kor a lángokat még mindig nem sikerült teljesen megfékezni, az épület több ponton újra és újra lángra kapott. Úgy tudni, a tűz átterjedt, és két másik ház is leégett.

Sok a sérült, négyre nőtt a halálos áldozatok száma

Az egységek összesen 27 embert menekítettek ki az épületből, akiket a mentők a helyszínen láttak el. Információink szerint több mint húszan könnyebb sérüléseket szenvedtek, de vannak súlyos, illetve életveszélyes állapotú sérültek is. Stábunk úgy értesült: két férfi és egy nő holttestét találták meg az épületben, egy életveszélyes állapotú sérült pedig a kórházban hunyt el.