Nagy tűz Budakeszin: egy munkásszálló égett porig, négyen meghaltak – stábunk a helyszínen, fotókon a pusztítás
Hatalmas lángokkal égett péntek hajnalban egy munkásszálló Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Információink szerint felrobbant egy gázpalack, aminek következtében a tetőszerkezet teljes terjedelmében leégett. A területet lezárták, több mentőt és tűzoltót riasztottak a helyszínre. A tűzben sokan megsérültek, négy ember életét vesztette.
Ahogy arról korábban már beszámolt a Bors, péntekre virradó éjszaka hatalmas tűz ütött ki Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Időközben kiderült: egy kétszintes munkásszálló gyulladt ki, és közel 200 négyzetméteren tomboltak a lángok.
Hajnalban csaptak fel a lángok, ezt követően gyorsan terjedt a tűz
A tűz hajnali 2:15 körül keletkezett. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, rövid idő alatt az egész tetőszerkezetet elborították. A fővárosi és Pest vármegyei hivatásos tűzoltók több vízsugárral kezdték meg az oltást, a mentést a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
Elsőként a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület érkezett a helyszínre a második kerületi hivatásos tűzoltókkal együtt. Ők létrákon keresztül öt embert mentettek le az égő épületből. A munkálatokhoz csatlakoztak budavári, belvárosi, óbudai és újbudai egységek is, valamint a Dunakeszi–Fót Aqua ÖTE vízszállítója
– írta a Budakeszi Hírek.
A tűz során több propán-bután gázpalackot hoztak ki az épületből: az egyik felrobbant, a másik kettőt sikerült biztonságosan eltávolítani. A robbanás viszont tovább nehezítette az oltást.
Információink szerint reggel 6:56-kor a lángokat még mindig nem sikerült teljesen megfékezni, az épület több ponton újra és újra lángra kapott. Úgy tudni, a tűz átterjedt, és két másik ház is leégett.
Sok a sérült, négyre nőtt a halálos áldozatok száma
Az egységek összesen 27 embert menekítettek ki az épületből, akiket a mentők a helyszínen láttak el. Információink szerint több mint húszan könnyebb sérüléseket szenvedtek, de vannak súlyos, illetve életveszélyes állapotú sérültek is. Stábunk úgy értesült: két férfi és egy nő holttestét találták meg az épületben, egy életveszélyes állapotú sérült pedig a kórházban hunyt el.
A helyszínen készült fotóinkon jól látható, hogy az épület tetőszerkezete teljesen megsemmisült.
Dr. Győri Ottilia polgármester a Budakeszin történt tűzeset kapcsán lapunknak elmondta:
Az önkormányzat a tragédia első pillanatától aktívan segít. Az önkormányzat honlapján közzéteszik azt a számlaszámot is, amelyen keresztül pénzadománnyal lehet támogatni a bajba jutott családokat.
A polgármester hangsúlyozta, hogy már az éjszaka folyamán is támogatást nyújtottak az érintetteknek, és jelenleg is folyamatos az ellátás: a fedél nélkül maradtak az önkormányzat épületében vannak, reggelit is biztosítottak a károsultaknak. Hozzátette még:
a polgármesteri hivatalban segítenek az elégett okmányok azonnali pótlásában.
Elmondta, hogy nemcsak az önkormányzat és a hivatalos szervek, mint a rendőrség, a mentők, a tűzoltóság álltak helyt, hanem a szomszédok is azonnal segítettek. Volt, aki reggelit vitt a rászorulóknak.
A mentési utómunkálatok jelenleg is tartanak, az épület átvizsgálása és a még izzó részek felszámolása folyamatban van. A tűz keletkezésének pontos okát vizsgálják.
