Nagy tűz Budakeszin: egy munkásszálló égett porig, négyen meghaltak – stábunk a helyszínen, fotókon a pusztítás

Hatalmas lángokkal égett péntek hajnalban egy munkásszálló Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Információink szerint felrobbant egy gázpalack, aminek következtében a tetőszerkezet teljes terjedelmében leégett. A területet lezárták, több mentőt és tűzoltót riasztottak a helyszínre. A tűzben sokan megsérültek, négy ember életét vesztette.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 12:32
Módosítva: 2026.02.13. 12:57
Ahogy arról korábban már beszámolt a Bors, péntekre virradó éjszaka hatalmas tűz ütött ki Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Időközben kiderült: egy kétszintes munkásszálló gyulladt ki, és közel 200 négyzetméteren tomboltak a lángok. 

Budakeszi tűz 2026.02.13
A helyszínre több városi és fővárosi tűzoltó érkezett (Fotó: Markovics Gábor / Metropol)

Hajnalban csaptak fel a lángok, ezt követően gyorsan terjedt a tűz

A tűz hajnali 2:15 körül keletkezett. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, rövid idő alatt az egész tetőszerkezetet elborították. A fővárosi és Pest vármegyei hivatásos tűzoltók több vízsugárral kezdték meg az oltást, a mentést a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. 

Elsőként a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület érkezett a helyszínre a második kerületi hivatásos tűzoltókkal együtt. Ők létrákon keresztül öt embert mentettek le az égő épületből. A munkálatokhoz csatlakoztak budavári, belvárosi, óbudai és újbudai egységek is, valamint a Dunakeszi–Fót Aqua ÖTE vízszállítója

– írta a Budakeszi Hírek.

A tűz során több propán-bután gázpalackot hoztak ki az épületből: az egyik felrobbant, a másik kettőt sikerült biztonságosan eltávolítani. A robbanás viszont tovább nehezítette az oltást. 

Információink szerint reggel 6:56-kor a lángokat még mindig nem sikerült teljesen megfékezni, az épület több ponton újra és újra lángra kapott. Úgy tudni, a tűz átterjedt, és két másik ház is leégett. 

Sok a sérült, négyre nőtt a halálos áldozatok száma

Az egységek összesen 27 embert menekítettek ki az épületből, akiket a mentők a helyszínen láttak el. Információink szerint több mint húszan könnyebb sérüléseket szenvedtek, de vannak súlyos, illetve életveszélyes állapotú sérültek is. Stábunk úgy értesült: két férfi és egy nő holttestét találták meg az épületben, egy életveszélyes állapotú sérült pedig a kórházban hunyt el.

A helyszínen készült fotóinkon jól látható, hogy az épület tetőszerkezete teljesen megsemmisült. 

Porig égett a budakeszi munkásszálló - Itt vannak a helyszíni képek!

fotóma, 12:06Fotók: Metropol

Dr. Győri Ottilia polgármester a Budakeszin történt tűzeset kapcsán lapunknak elmondta

Az önkormányzat a tragédia első pillanatától aktívan segít. Az önkormányzat honlapján közzéteszik azt a számlaszámot is, amelyen keresztül pénzadománnyal lehet támogatni a bajba jutott családokat.

A polgármester hangsúlyozta, hogy már az éjszaka folyamán is támogatást nyújtottak az érintetteknek, és jelenleg is folyamatos az ellátás: a fedél nélkül maradtak az önkormányzat épületében vannak, reggelit is biztosítottak a károsultaknak. Hozzátette még: 

a polgármesteri hivatalban segítenek az elégett okmányok azonnali pótlásában.

Elmondta, hogy nemcsak az önkormányzat és a hivatalos szervek, mint a rendőrség, a mentők, a tűzoltóság álltak helyt, hanem a szomszédok is azonnal segítettek. Volt, aki reggelit vitt a rászorulóknak.

A mentési utómunkálatok jelenleg is tartanak, az épület átvizsgálása és a még izzó részek felszámolása folyamatban van. A tűz keletkezésének pontos okát vizsgálják. 

 

