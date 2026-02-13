RETRO RÁDIÓ

Budakeszi tűz: három ember halt meg a tragédiában – Videó

Hajnalban csaptak fel a lángok. Többen meghaltak a budakeszi tűzben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 09:39
Módosítva: 2026.02.13. 10:16
tűz tragédia tűzoltómunka

Nincsenek szavak: három ember vesztette életét a Budakeszin kigyulladt épület romjai között. A budakeszi tűzhöz a fővárosi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók rohantak oltani.

Tragédia történt a budakeszi tűzben
Három ember életét vesztette a a budakeszi tűzben (Fotó: csikiphoto / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Tragédia történt a budakeszi tűzben

Péntekre virradóra egy kétszintes, sorház jellegű ingatlan kapott lángra a Zichy Péter utcában. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, a tűz közel kétszáz négyzetméteren tombolt, és átterjedt a tetőszerkezetre is. A fővárosi hivatásos tűzoltók és a helyi önkéntes egységek nagy erőkkel vonultak ki, és több vízsugár segítségével megakadályozták a lángok további terjedését, majd eloltották a tüzet. A műveletet a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Az égő részből a tűzoltók három propán-bután gázpalackot vittek ki, egy palack felhasadt, további két ipari gázpalackot is biztonságba helyeztek, amelyeket nem értek hőhatások.

A mentés során összesen huszonhét embert hoztak ki az épületből: közülük négyen életveszélyes, ketten súlyos, tizenhatan pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az épület átvizsgálásakor a tűzoltók három ember holttestére bukkantak – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu