Budakeszi tűz: három ember halt meg a tragédiában – Videó

Nincsenek szavak: három ember vesztette életét a Budakeszin kigyulladt épület romjai között. A budakeszi tűzhöz a fővárosi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók rohantak oltani.

Három ember életét vesztette a a budakeszi tűzben (Fotó: csikiphoto / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Tragédia történt a budakeszi tűzben

Péntekre virradóra egy kétszintes, sorház jellegű ingatlan kapott lángra a Zichy Péter utcában. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, a tűz közel kétszáz négyzetméteren tombolt, és átterjedt a tetőszerkezetre is. A fővárosi hivatásos tűzoltók és a helyi önkéntes egységek nagy erőkkel vonultak ki, és több vízsugár segítségével megakadályozták a lángok további terjedését, majd eloltották a tüzet. A műveletet a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Az égő részből a tűzoltók három propán-bután gázpalackot vittek ki, egy palack felhasadt, további két ipari gázpalackot is biztonságba helyeztek, amelyeket nem értek hőhatások.

A mentés során összesen huszonhét embert hoztak ki az épületből: közülük négyen életveszélyes, ketten súlyos, tizenhatan pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az épület átvizsgálásakor a tűzoltók három ember holttestére bukkantak – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán.