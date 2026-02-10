Brutális négyes karambol történt a XIX. kerületben

Négy gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet a XIX. kerületi Nagykőrösi úton, a Zrínyi utca közelében, a városközpont felé vezető irányban. A fővárosi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították. A karambol miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók már kiérkeztek a karambol helyszínére.