Brutális négyes karambol történt a XIX. kerületben
Forgalmi akadályra kell számítani a Nagykőrösi út érintett szakaszán. A tűzoltók már kiérkeztek a karambol helyszínére.
Négy gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet a XIX. kerületi Nagykőrösi úton, a Zrínyi utca közelében, a városközpont felé vezető irányban. A fővárosi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították. A karambol miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.
