Kutyájával együtt küldte kórházba az idős házaspárt a drogos sofőr

A 45 éves Mohammed Ali agresszívan és nagy sebességgel vezetett, miközben kokain befolyása alatt állt, amikor autójával egy házaspár autójának ütközött Angliában. Látták, ahogy hol fel-le kanyarog a forgalomban, hol más járműveket kerül ki, mielőtt a drogos sofőr elvesztette az irányítást az autó felett.

Súlyos balesetet okozott a drogos sofőr (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Drogos sofőr frontálisan ütközött egy idős házaspárral

A Hull Crown Bíróságon Ali beismerte, hogy két súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetet okozott, kábítószer hatása alatt ült be az autóba, kannabiszt birtokolt, biztosítás és jogosítvány nélkül vezette az autót 2022. július 13-án.

Egy szembejövő járművezetője látta, hogy Ali autója próbál elkerülni egy forgalmi akadályt... Ali 97-145 km/h sebességgel haladt, miközben az autó továbbra is kanyargott az úton, majd frontálisan összeütközött egy kék Suzukival. Az autóban egy nyugdíjas házaspár ült. A 69 éves férj vezetett, a vele egykori feleség az első ülésen ült, mellettük a kutyájuk utazott az autóban.

A férj számos törést szenvedett, többek között a lapockája, a kulcscsontjáa, a szegycsontja, a bordái, a medencéje, a combcsontja, a sípcsontja, a csuklója és több lábujja. Sőt, teljes térdprotézisre volt szüksége, és az intenzív osztályon ápolták. A baleset óta nehezen végzi a mindennapi tevékenységeket, és járókeretet kell használnia a járáshoz. A sofőr felesége szintén bordatörést szenvedett. Sőt, a kutya sem úszta meg: állatorvosi kezelésre szorult.

Ali hat év és 11 hónap börtönt kapott, emellett 10 évre eltiltották a vezetéstől, és csak kiterjesztett vizsga letétele után vezethet újra legálisan – írja a Mirror.