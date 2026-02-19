Most jött: Szabadon engedték András volt yorki herceget, de folytatódik a vizsgálat

RETRO RÁDIÓ

11 órán át tartották fogva.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 21:18
András herceg királyi család brit királyi család

Ahogy korábban megírtuk, letartóztatták születésnapján, február 19-én a kegyvesztett András herceget. Azóta már kiengedték, de a vizsgálatoknak nincs vége.

Sarah ferguson és András herceg
Sarah Ferguson és András herceg. Fotó: AFP

Szabadon engedték csütörtök este András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, akit közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával reggel őrizetbe vett a rendőrség. Andrást 11 órán át tartották fogva jelenlegi lakhelye, a kelet-angliai Norfolk megye egyik rendőrkapitányságán, ahonnan csütörtök este sofőr vezette autóval távozott.

András őrizetbe vételét csütörtök délelőtt jelentette be a Temze-völgyi Rendőrség (Thames Valley Police), amelynek hatásköre a volt herceg egykori lakhelye, a windsori királyi rezidencia közelében lévő Royal Lodge Londontól nyugatra lévő körzetére terjed ki. Andrást ugyanakkor a brit királyi család kelet-angliai rezidenciáján, Sandringhamben vették őrizetbe. Szabadlábra helyezéséről is a Temze-völgyi rendőrség számolt be hivatalos csütörtök esti tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az ügyben folytatódik a vizsgálat.

