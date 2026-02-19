RETRO RÁDIÓ

Micsoda pech: András herceget pont a születésnapján tartóztatta le a rendőrség

A rendőrség átkutatta a kitagadott herceg sandringhami és windsori otthonait.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 16:35
András herceg letartóztatás visszaélés

Letartóztatták András herceget 66. születésnapja reggelén és a rendőrség átkutatta az otthonát. A szemtanúk számos rendőrautót fényképeztek le a Wood Farmon, Károly király birtokán, András herceg születésnapján.

Kattant a bilincs András hercegen
Közfeladat ellátása során elkövetett visszaéléssel gyanúsítják András herceget      Fotó: Pexels (illusztráció)

Kattant a bilincs András hercegen

Rendőrök egy csoportja érkezett Károly király sandringhami birtokán lévő házhoz, február 19-én, csütörtök reggel, András herceg 66. születésnapján. A kitagadott herceg azután költözött oda, hogy a 77 éves király elrendelte számára, hogy hagyja el windsori otthonát.

A BBC elsőként arról adott hírt, hogy közfeladat ellátása során elkövetett visszaélés gyanúja miatt őrizetbe vették. A hatóságok vizsgálatot indítottak az egykori herceg ellen azon állítások nyomán, amelyek szerint az Egyesült Királyság korábbi kereskedelmi nagyköveteként bizalmas információkat osztott meg a néhai Jeffrey Epsteinnel.

András herceg mindvégig visszautasította az Epsteinnel kapcsolatos vádakat. A Thames Valley Police közleményében jelezte, hogy az eljárás új szakaszba lépett, és a nyomozók jelentős lépéseket tesznek az ügy teljes körű feltárása érdekében.

A nyomozás részeként ma (február 19-én) letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó norfolki férfit közhivatali visszaélés gyanújával, és házkutatásokat tartunk a Berkshire és Norfolk megyei címeken. A férfi jelenleg rendőrségi őrizetben van

A király egy rövid és lényegre törő hivatalos nyilatkozatban jelentette be, hogy a királyi család támogatni fogja a rendőrséget a nyomozásban.

A legnagyobb aggodalommal értesültem András Mountbatten-Windsorról és a közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújáról. Ami most következik, az a teljes, tisztességes és megfelelő eljárás, amelynek során ezt az ügyet megfelelő módon és az illetékes hatóságok kivizsgálják. Ebben, ahogy korábban is mondtam, teljes és őszinte támogatásunkat és együttműködésünket élvezik

A BBC beszámolója szerint sem III. Károlyt, sem a Buckingham-palotát nem értesítették előzetesen András herceg őrizetbe vételéről, mielőtt azt a mai napon végrehajtották.

A hatóságok átkutatják a volt herceg két ismert lakóhelyét is a sandringhami birtokon található Wood Farm épületét, valamint windsori korábbi rezidenciáját, a Royal Lodge-ot. A rendőrök informatikai eszközöket – laptopokat, mobiltelefonokat és egyéb kommunikációs berendezéseket – foglalhatnak le a házkutatások során.

A rendőrség megerősítette, hogy az őrizetben lévő férfit kihallgatják, és származására való tekintet nélkül nem részesül semmiféle kivételezett elbánásban - írja a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu