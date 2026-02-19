Micsoda pech: András herceget pont a születésnapján tartóztatta le a rendőrség

Letartóztatták András herceget 66. születésnapja reggelén és a rendőrség átkutatta az otthonát. A szemtanúk számos rendőrautót fényképeztek le a Wood Farmon, Károly király birtokán, András herceg születésnapján.

Közfeladat ellátása során elkövetett visszaéléssel gyanúsítják András herceget Fotó: Pexels (illusztráció)

Kattant a bilincs András hercegen

Rendőrök egy csoportja érkezett Károly király sandringhami birtokán lévő házhoz, február 19-én, csütörtök reggel, András herceg 66. születésnapján. A kitagadott herceg azután költözött oda, hogy a 77 éves király elrendelte számára, hogy hagyja el windsori otthonát.

A BBC elsőként arról adott hírt, hogy közfeladat ellátása során elkövetett visszaélés gyanúja miatt őrizetbe vették. A hatóságok vizsgálatot indítottak az egykori herceg ellen azon állítások nyomán, amelyek szerint az Egyesült Királyság korábbi kereskedelmi nagyköveteként bizalmas információkat osztott meg a néhai Jeffrey Epsteinnel.

András herceg mindvégig visszautasította az Epsteinnel kapcsolatos vádakat. A Thames Valley Police közleményében jelezte, hogy az eljárás új szakaszba lépett, és a nyomozók jelentős lépéseket tesznek az ügy teljes körű feltárása érdekében.

A nyomozás részeként ma (február 19-én) letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó norfolki férfit közhivatali visszaélés gyanújával, és házkutatásokat tartunk a Berkshire és Norfolk megyei címeken. A férfi jelenleg rendőrségi őrizetben van

A király egy rövid és lényegre törő hivatalos nyilatkozatban jelentette be, hogy a királyi család támogatni fogja a rendőrséget a nyomozásban.

A legnagyobb aggodalommal értesültem András Mountbatten-Windsorról és a közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújáról. Ami most következik, az a teljes, tisztességes és megfelelő eljárás, amelynek során ezt az ügyet megfelelő módon és az illetékes hatóságok kivizsgálják. Ebben, ahogy korábban is mondtam, teljes és őszinte támogatásunkat és együttműködésünket élvezik

A BBC beszámolója szerint sem III. Károlyt, sem a Buckingham-palotát nem értesítették előzetesen András herceg őrizetbe vételéről, mielőtt azt a mai napon végrehajtották.