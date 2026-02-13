Újra pórul járt András herceg, hatalmas hiba történt

A napokban jelentette be a Buckingham-palota, hogy szívesen együttműködnek az András herceg ellen felhozott vádak kinyomozásában. A kitagadott herceget szexuális visszaéléssel vádolják, ezért ki kellett költöznie otthonából és megfosztották a királyi címétől és kitüntetéseitől.

Károly király birtokán kapott szállást András herceg – Fotó: Bors

Hiba csúszott András herceg költöztetésébe

York korábbi hercege a múlt héten hivatalosan is kiköltözött a windsori Royal Lodge-ból, amely hosszú időn át az otthona volt. Átmenetileg a Wood Farmon tartózkodik, amíg a sandringhami birtokon található Marsh Farmon lévő végleges lakhelyét felújítják. Mindkét ingatlan a királyi család norfolki birtokához tartozik.

Február 10-én, kedden a The Daily Mail arról írt, hogy költöztető teherautókat láttak a Marsh Farm felé haladni, majd később a Wood Farm irányába is, ahol a beszámolók szerint kipakolták a szállítmányt. Úgy tűnik, a költöztetők eltévesztették, melyik házhoz kell szállítani a tárgyakat, és rossz helyszínen kötöttek ki.

A lap szerint András új otthonában „magányosnak és unottnak” érzi magát. A hírek szerint a jövőben a király fedezi majd András herceg sandringhami tartózkodásának költségeit. A környéken táblákat helyeztek ki, amelyek figyelmeztetik az embereket, hogy súlyos vádakkal illetett volt herceg a környéken él.

Andrew Mountbatten Windsor (korábban András herceg) a hírhedt pedofil, Jeffrey Epstein közeli barátja. Lelkes résztvevője volt a szexkereskedelemmel foglalkozó hálózatának. Milliókat fizetett, hogy megpróbálja elhallgattatni a túlélőket.

A sajtóértesülések alapján a sandringhami személyzet több tagja nem vállalja, hogy az egykori herceg új rezidenciáján lássa el feladatait. A király állítólag egyértelművé tette, hogy senkinek sem kötelező mellette szolgálatot teljesítenie, így többen úgy döntöttek, hogy nem dolgoznak a kitagadott hercegnek – írja a People.