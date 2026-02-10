Károly király végre nyilatkozott András herceg ügyében – segíteni fog a nyomozásban

A Buckingham-palota egy példa nélküli nyilatkozatban kijelentette, hogy készen áll támogatni a rendőrséget András herceg viselkedésével kapcsolatos vádak kivizsgálásában.

Több vád is felmerült András herceggel kapcsolatban Fotó: AFP

Szorul a hurok András herceg körül

Károly király kijelentette, hogy segíteni fogja a rendőrséget a kegyvesztett testvére ellen felhozott visszaélésekkel kapcsolatos vádak kivizsgálásában. Egy példa nélküli nyilatkozatban a király mély aggodalmának adott hangot azon állításokkal kapcsolatban, miszerint öccse szexuálisan bántalmazott egy Jeffrey Epstein által emberkereskedelem áldozatául esett nőt egykori windsori Royal Lodge-i otthonában.

Ezenfelül állítólag bizalmas információkat adott át pedofil barátjának, miközben kereskedelmi megbízottként dolgozott. York volt hercegének neve számos alkalommal szerepelt az Epstein bűncselekményeit vizsgáló amerikai nyomozók által, a múlt hónapban nyilvánosságra hozott dokumentumokban. A Buckingham-palota nyilatkozatot tett az ügyben.

A király szavaival és példátlan lépéseivel is egyértelművé tette mély aggodalmát a Mountbatten–Windsor úr viselkedésével kapcsolatban felmerült vádak miatt. A konkrét állításokra azonban Mountbatten–Windsor úrnak kell választ adnia. Amennyiben a Thames Valley rendőrség megkeres minket, készen állunk az együttműködésre és a támogatásra, ahogyan az elvárható. Ahogyan azt korábban is hangsúlyoztuk, Őfelsége gondolatai és együttérzése minden bántalmazás áldozatával volt és továbbra is velük marad.

A vádak között szerepelt, hogy Epstein egy nőt az Egyesült Királyságba küldött, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen András herceggel. Az Egyesült Államok illetékes szervei magyarázatot kértek a volt hercegtől, miközben Keir Starmer miniszterelnök felszólította, hogy adjon át minden rendelkezésre álló bizonyítékot a bűncselekmények ügyében.

Ezenfelül a Thames Valley rendőrség közölte, hogy vizsgálja azt a vádat, miszerint András herceg továbbította a szingapúri, hongkongi és vietnámi kereskedelmi küldöttként betöltött szerepe során gyűjtött jelentéseket – írja a Mirror.