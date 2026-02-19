Egy férfi nyolc napig nem aludt és lassan beleőrült

Egy férfi, aki nyolc nem aludt, felfedi, hogyan süllyedt lassan az őrületbe. A férfi alváshiánya akkor kezdődött, amikor egy hajléktalanokat segítő jótékonysági projekten dolgozott.

Tommy négy hetet töltött a kórházban, mert napokig nem aludt Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio (Képünk illusztráció)

A férfi napokig nem aludt, ami hatalmas károkat okozott

Tommy Graves, a 32 éves, londoni Bermondsey-ből származó férfi nyolc nap alvás nélkül mély pszichózisba sodródott, és azt képzelte, hogy olyan életet él, mint Jim Carrey karaktere a The Truman Show című filmben.

Tommy megállás nélkül dolgozott a projektjén, és ahogy egyre több energiát fektetett bele, úgy nőtt benne a feszültség. Az ördögi kör pedig abban állt, hogy minél több ötlet jutott eszébe, annál nehezebben tudott elaludni.

Nem tudtam aludni, bármennyire is próbálkoztam, mert az agyam nem kapcsolt ki. Ahogy teltek a napok, az elképzelésim egyre szélsőségesebbek, bonyolultabbak lettek, és téveszmékké váltak

A férfi családja mentőt hívott és egy pszichiátriai intézetbe szállították, mert tudták, hogy valami baj történt. Tommy négy hetet töltött az elmegyógyintézetben, de meg volt győződve arról, hogy figyelik és az intézmény kameráin keresztül kell szórakoztatnia a közönséget. Énekelt, táncolt és cigánykerekeket csinált a kamerák előtt, abban a hitben, hogy Oscar-díjat fog kapni a teljesítményéért, míg végül gyógyszerekkel el tudott aludni.

Az orvosok szerint a páciens mániás epizódot élt át pszichotikus tünetekkel, és a következő négy hetet azzal töltötte, hogy fokozatosan visszataláljon a valóságba.

Amit átéltem, az egy mániás epizód volt pszichózissal, amit a stressz és az alváshiány okozott

Az intézményből való elbocsátása után az orvosok azt mondták, hogy meg kell tanulnia aludni, különben újra elveszítheti a valóságérzékét. Tommy a következő két évet azzal töltötte, hogy megtanulja a helyes alvást, és 2025 áprilisában alvástanácsadói képesítést szerzett - írja a DailyMail.