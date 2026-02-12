Fény derült Tom Cruise szokatlan alvási szokásaira

A színész rendkívül kiterjedt ingatlanportfólióval rendelkezik: luxusotthonokkal az Atlanti-óceán mindkét partján. Magánélete, az otthona a közelmúltban a címlapokra került, ugyanis Tom Cruise-nak elege lett Londonból: elköltözött a 16 milliárd forintot élő luxusvillájából a romló közbiztonság miatt. Úgy tartják, hogy az Egyesült Államokba fog visszavonulni, ahol szintén több házzal rendelkezik. Azonban számos ingatlant hagyott maga után az évek során, köztük egyet, amely hihetetlenül egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, főleg ha alvásról van szó.

Tom Cruise szokatlan alvási szokásai Fotó: Getty Images / hot! magazin

Tom Cruise egyik ingatlana különleges szobát rejt

A Los Angeles Times szerint a sztár 2007-ben 30,5 millió dollárért vett egy házat Beverly Hillsben, amelyet feleségével, Katie Holmes- szal közösen használt, amíg 2016-ban, öt évvel a különválásuk után 40 millió dollárért el nem adta Leon Black befektetőnek. Bár egyes hírességek luxusfelszereltségként egy wellness-minőségű szaunát, egy csúcstechnológiás edzőtermet vagy egy hangstúdiót választottak, ő egy úgynevezett „sznoratoriumot” - amolyan alvó stúdiót - rendezett be fényűző otthonukban.

2011 körül, közvetlenül a pár különválásának bejelentése előtt arról számoltak be, hogy az ingatlan egyik vendégszobáját teljesen hangszigetelt, légkörileg szabályozott helyiséggé alakították át, ahol az ember elaludhat anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy megzavarják.

A szoba berendezésekor a képviselők Tom Cruise nevében megerősítették a Daily Mailnek , hogy a pár nem aludt külön szobákban.

Januárban Tom Cruise csendben elhagyta 35 millió fontos (több, mint 15 milliárd forint), Hyde Parkra néző knightsbridge-i lakását, hogy új fejezetet kezdjen az Atlanti-óceán túloldalán. A lakást 2021-ben vásárolta meg, mivel már sok időt töltött Angliában és önmagát „anglofilnek” tartotta, rajongott az angol kultúráért.

Úgy vélik, hogy az elmúlt hónapokban elkövetett nagy horderejű bűncselekmények sorozata kergette el a Top Gun sztárját szeretett otthonától. A legutóbbi eset egy fényes nappal elkövetett rablás volt egy luxus Bucherer óraüzletben az otthona közelében. Egy, a Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint ez fordulópontot jelentett a színész számára, aki korábban feltünés nélkül élt a környéken, de jól ismert volt a lakóházának portása és a közeli szállodák és üzletek személyzete által - írja a Hello!