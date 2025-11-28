Ebből baj lesz? Nicole Kidman botránykönyvet ír házasságairól!

A világhírű színésznő, Nicole Kidman úgy tűnik készen áll arra, hogy ő is megírja saját történetét és hallassa a hangját, akár botránykönyv formájában. Nem csak színészi pályafutásáról ejtene szót, de sokkal inkább a kudarcot vallott házasságairól.

Nicole Kidman botránykönyvet ír pályafutásáról és a kudarcot vallott házasságairól / Fotó: RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

Nicole Kidman lerántja a leplet magánéletéről

A színésznőnek az elmúlt hónapokban komoly nehézségeken kellett keresztül mennie, hiszen házassága a countryénekes Keith Urbannel véget ért, és a színésznő még mindig próbálja összerakni az életét. Bennfentesek szerint Kidman évek óta késztetést érez, hogy könyv formájában dolgozza fel életének meghatározó eseményeit, és most elérkezettnek látja az időt. A pár két lányt nevelt fel közösen, és Kidman hosszú ideig támogatta férjét a függőségei leküzdésében. Ennek ellenére eltávolodtak egymástól, és Urban elköltözött a közös nashville-i otthonukból, miközben állítólag egy fiatalabb nővel is kapcsolatba került, ami tovább bonyolította a helyzetet Kidman számára.

Ezek mellett elég nagy érdeklődés övezi Kidman első házasságát Tom Cruise-zal, amely máig Hollywood egyik legismertebb és legviharosabb kapcsolatának számít. Egyes információk szerint akkoriban Kidman tudatosan határozta el, hogy nem beszél a válás részleteiről, mert nem akarta, hogy a magánéleti nehézségek hatással legyenek felfelé ívelő karrierjére.

A könyv megírását egyedül a színésznő rendkívül sűrű munkatempója akadályozza, hiszen a naptára tele van filmforgatásokkal és minisorozatokkal, így csak tudatos időbeosztással tudna a projektre koncentrálni. Lányai felnőttek, és ezért a színésznő úgy érzi készen áll arra, hogy visszatekintsen és megossza az élete során szerzett tapasztalatait - írja a Life.