Megszólalt Nicole Kidman: így érzi magát a válása óta

Nicole Kidman nem él visszatekintő bánattal a Keith Urbannal való válása kapcsán.

Nicole Kidman nem szomorkodik, erőt vesz magán, hogy pozitív irányba terelje az életét Fotó: Getty Images / hot! magazin

Nicole Kidman pozitívan áll az élethez a válás után is

Egy színésznőhöz közel álló forrás a People magazinnak elmondta, hogy Kidman „pozitívan áll a dolgokhoz”, és két legfontosabb dolog veszi körül: a családja és a munkája.

„Ő nem az a típus, aki a megbánáson rágódik — hisz abban, hogy minden okkal történik” – tette hozzá a bennfentes. A 58 éves színésznőről azt is elárulták, hogy nagyszerű hozzáállással rendelkezik és nagyon hálás az életéért, valamint izgatottan várja a közelgő munkaprojekteket - írja a Page Six.

A lap korábban arról számolt be, hogy Kidman szomorú, de továbblép a válása után, és közben gondoskodik két gyermekéről, a 17 éves Sunday Rose-ról és a 14 éves Faith Margaretről. A pár 19 év házasság után vált el, a színésznő próbálta menteni a kapcsolatukat, de szeptember 30-án hivatalosan benyújtotta a válópert „visszafordíthatatlan különbségekre” hivatkozva. A válással kapcsolatban pletykák is napvilágot láttak: Urban gitárosát, Maggie Baugh-t flörtölni látták a színpadon az énekessel, ami spekulációkat indított az esetleges romantikus kapcsolatukról, de ezt sosem erősítették meg.

A válás óta Kidman többször utalt arra, hogy élete váratlan fordulatot vett. Október 8-i Vogue-címlapinterjújában így fogalmazott:

„Hányszor kell megtanulnod, hogy azt hiszed, tudod, merre tart az életed, aztán mégsem ott vagy?”

Harper’s Bazaar október 9-i interjújában a nehéz pillanatokról és túlélésről osztotta meg gondolatait:

Sokat láttam, sokat átéltem, és túl is éltem mindent. Szeretném átadni ezt a tudást és bölcsességet. Fontos tudni, hogy bármilyen fájdalmas vagy nehéz is valami, van kiút. Érezned kell, nem tudod elnyomni. Néha úgy tűnik, leküzdhetetlen, és töröttnek érzed magad, de ha óvatosan és lassan haladsz — és ez sok időbe telhet —, a fájdalom elmúlik.

Kidman tehát a pozitív hozzáállást, családját és munkáját helyezi előtérbe, miközben feldolgozza a válást és a nehézségeket.