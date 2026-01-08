Zoltán Erika: Nagyon menő dolog, hogy úgy indulunk neki az évnek, hogy ennyi pozitív változás történik

Jól indult az év: Csuti népszerű podcastja, a Nekem mondod?! 2026-os első adásában Zoltán Erika volt a vendég. Az énekesnő az elmúlt év tanulságairól, történéseiről és a 2026-os örömteli hírekről vallott őszintén, ugyanakkor Tóth Szabi és Lotfi Begi is beszállt a diskurzusba, hogy még színesebb legyen a beszélgetés. Már az első percekben kiderült: az új év pozitív változásai mindannyiunkat érintenek. A 2-3 gyerekes anyukák szja-mentessége, a minimálbér-emelkedés, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj mind azt jelenti, hogy több marad a családok zsebében, aminek Zoltán Erika is nagyon örül.

Zoltán Erika énekesnő menő hírnek tartja az szja-mentességet (Fotó: Bors)

Zoltán Erika szerint a változással mindenki jól jár

„Nagyon menő dolog, hogy úgy indulunk neki az évnek, hogy ennyi pozitív változás történik” – mondta Csuti, amire Zoltán Erika is rácsatlakozott:

Mindenki, akit ez érint, csak örülhet neki, hogy több pénz marad a zsebében. Mindig, minden esetben jó, hogy maradjon minél több

– szögezte le az énekesnő.

Az év legemlékezetesebb pillanatai

A beszélgetés ezután személyesebb témákra terelődött. Zoltán Erika számára az elmúlt év legmeghatározóbb pillanata, hogy a kislánya menyasszony lett. Hihetetlen élmény látni, hogy felnőtt, és saját életet kezd, hallhattuk, miközben csillogott az énekesnő szeme. Tóth Szabi 2025 történései közül Kapu Tibor hazatérését emelte ki, ami szerinte nagy öröm volt minden magyar számára, Lotfi Begi pedig a Fradi Európa-liga-menetelését emelte ki, ami szintén emlékezetes pillanatként maradt meg számára.

Elítélték, amiért kiállt a béke mellett

Az adás során az új évre vonatkozó kívánságok is előkerültek. Tóth Szabi azt hangsúlyozta, hogy számára a szeretet fontossága a leglényegesebb: tiszta szívvel kell szeretni és mindenkihez nyitottan állni. Zoltán Erika gondolatai ennél még mélyebbek és komplexebbek voltak:

Egy olyan borzasztó és gonosz világ mutatkozik meg a social medián, ami néha azt sugallja számomra, hogy ki se menj az utcára… Közben az emberek mégsem gonoszak és rosszak szerintem. Ha én kívánhatnék valamit, a kettőt olyan jó lenne egyensúlyba állítani, hogy ne legyen ez a mérhetetlen agresszió

– fakadt ki Erika. Szavaival arra utalt, hogy sok sportolót, előadót és színészt támadások értek, mert vállalták, amiben hisznek, legyen az békepárti állásfoglalás vagy politikai hovatartozás – írja a Bors.