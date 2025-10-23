Tóth Szabi: „Mindenkinek azt javaslom, hogy álljon az ügy mellé"

Október 23-án olyan napot ünneplünk, amely egyszerre emlékeztet a történelemre és a nemzeti összetartozásra. E szellemben idén is megrendezték a Békemenetet, ahol a hazai közélet és a művészvilág ismert szereplői is megjelentek a békés tömegben és a színpadon. Közéjük tartozik Tóth Szabi, a Sugarloaf gitárosa, aki a hazaszeretetet erkölcsi kötelességnek, nem politikai kérdésnek tekinti. Szerinte a Békemenet és a kiállás nem az erő demonstrálásáról szól, hanem arról, hogy az emberek békésen és közösen állnak ki egy mindannyiunkat érintő ügy mellett – írja a Bors.

Tóth Szabi elmondta, miért fontos számára a jelenlét. - Fotó: Mediaworks

Tóth Szabi nem első ízben látogatott ki a Békemenetre

„Ahogy vártam, most is sokan voltak a Békemeneten. Ez nem feltétlen erődemonstráció, hanem egy ügy melletti kiállás” – mondta Tóth Szabi. Elmondása szerint a felvonulások hangulata különleges, méltóságteljes, és semmiféle negatív megnyilvánulást nem tapasztalt soha.

Tóth Szabi, Muri Enikő, Cooky - számos híresség a színpadról követte a miniszterelnök ünnepi beszédét - Fotó: Mediaworks

Aktuálisabb nem is lehetne a kiállás

A gitáros szerint a Békemenetnek mindig van egy aktuális üzenete, ami túlmutat a politikán: „Van egy aktualitása, ami mellett a jobboldali közösség kiáll, és a jelenlétével demonstrál egy békés felvonuláson. Mindenki érzi politikai hovatartozástól függetlenül, hogy a béketeremtésre mekkora szükség és igény van most”.

Orbán Viktor ünnepi beszédét hatalmas fogadta - Fotó: Mediaworks

Tóth Szabi számára az október 23-ai megemlékezés különösen fontos, még ha közvetlen családi érintettsége nincs is. „Személyes érintettségem nincsen, a szüleim nagyon fiatalok voltak ’56 idején. Vidéken nőttek fel” – mondta el. Az Artisjus-díjas zenész ugyanakkor jól ismeri a forradalom helyszíneit és emlékeit, hiszen budapesti gyermekévei során sokszor megfordult a történelemről mesélő utcákon, és helyszíneken.

A nyolcadik kerületben nőttem fel, sokat jártam a Bródy Sándor utcába, a Múzeumkertbe. Mindig néztük, hogy mennyire durva, hogy a lövésnyomok a Magyar Rádió homlokzatán még mindig ott vannak

– mesélte nagy hévvel.

Fontos történelmünk alapos ismerete

Szabi szívében október 23-a különleges helyet foglal el: „Augusztus 20-a mellett két nagy állami ünnep van, ami markánsan beleivódott a magyar történelembe: az ’48–’49-es szabadságharc és az ’56-os forradalom”. A zenész szerint az 1956-os hősök példája ma is iránymutató kell legyen, különösen a fiatalabb generációk számára.