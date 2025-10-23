Tóth Szabi: „Mindenkinek azt javaslom, hogy álljon az ügy mellé"
A Sugarloaf együttes meghatározó tagja is részt vett a Békemeneten. Tóth Szabi elmondta, miért fontos számára a jelenlét.
Október 23-án olyan napot ünneplünk, amely egyszerre emlékeztet a történelemre és a nemzeti összetartozásra. E szellemben idén is megrendezték a Békemenetet, ahol a hazai közélet és a művészvilág ismert szereplői is megjelentek a békés tömegben és a színpadon. Közéjük tartozik Tóth Szabi, a Sugarloaf gitárosa, aki a hazaszeretetet erkölcsi kötelességnek, nem politikai kérdésnek tekinti. Szerinte a Békemenet és a kiállás nem az erő demonstrálásáról szól, hanem arról, hogy az emberek békésen és közösen állnak ki egy mindannyiunkat érintő ügy mellett – írja a Bors.
Tóth Szabi nem első ízben látogatott ki a Békemenetre
„Ahogy vártam, most is sokan voltak a Békemeneten. Ez nem feltétlen erődemonstráció, hanem egy ügy melletti kiállás” – mondta Tóth Szabi. Elmondása szerint a felvonulások hangulata különleges, méltóságteljes, és semmiféle negatív megnyilvánulást nem tapasztalt soha.
Aktuálisabb nem is lehetne a kiállás
A gitáros szerint a Békemenetnek mindig van egy aktuális üzenete, ami túlmutat a politikán: „Van egy aktualitása, ami mellett a jobboldali közösség kiáll, és a jelenlétével demonstrál egy békés felvonuláson. Mindenki érzi politikai hovatartozástól függetlenül, hogy a béketeremtésre mekkora szükség és igény van most”.
Tóth Szabi számára az október 23-ai megemlékezés különösen fontos, még ha közvetlen családi érintettsége nincs is. „Személyes érintettségem nincsen, a szüleim nagyon fiatalok voltak ’56 idején. Vidéken nőttek fel” – mondta el. Az Artisjus-díjas zenész ugyanakkor jól ismeri a forradalom helyszíneit és emlékeit, hiszen budapesti gyermekévei során sokszor megfordult a történelemről mesélő utcákon, és helyszíneken.
A nyolcadik kerületben nőttem fel, sokat jártam a Bródy Sándor utcába, a Múzeumkertbe. Mindig néztük, hogy mennyire durva, hogy a lövésnyomok a Magyar Rádió homlokzatán még mindig ott vannak
– mesélte nagy hévvel.
Fontos történelmünk alapos ismerete
Szabi szívében október 23-a különleges helyet foglal el: „Augusztus 20-a mellett két nagy állami ünnep van, ami markánsan beleivódott a magyar történelembe: az ’48–’49-es szabadságharc és az ’56-os forradalom”. A zenész szerint az 1956-os hősök példája ma is iránymutató kell legyen, különösen a fiatalabb generációk számára.
Azok, akik a forradalomban részt vettek, mind egytől egyig hősök voltak. Fontos lenne tudnia az új generációnak, hogy itt nem katonák harcoltak katonákkal, hanem polgárok, civilek ragadtak fegyvert, és próbálták küzdeni a szabadságukért az orosz megszállás és az akkori elnyomó rezsim ellen. Ők igazi hősök voltak, akik az életüket adták a hazájukért
Tóth Szabi üzenete egyértelmű: minden magyarnak kötelessége tisztelettel adózni az 1956-os forradalom hősei előtt, és részt venni a békéről és összefogásról szóló rendezvényeken.: „Mindenkinek azt javaslom, hogy álljon az ügy mellé, és bátran menjen ki legközelebb a Békemenetre, még ha nem is mindenben ért egyet. Az 56-os hősök megérdemlik, hogy mindenki tisztelettel gondoljon rájuk”
