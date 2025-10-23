RETRO RÁDIÓ

Tóth Gabi: ,,Kiállok a rasszizmus ellen"

Meginterjúztatták a Megasztár legendás zsűritagját. Tóth Gabi elárulta azt is, miért volt fontos számára ott lenni a Békemeneten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 17:35
Tóth Gabi október 23. Békemenet

Sztojka Armando meginterjúvolta Tóth Gabi, aki jelen volt ma, október 23-án a Kossuth térre tartó Békemeneten.

Ezért ment ki Tóth Gabi az utácra október 23-án

Sziasztok! Itt vagyunk Tóth Gabival a Békemeneten. Miért fontos számodra, hogy kijöjjünk? 

- kezdi Sztojka Armando.

Hát az összetartozás az, hogy találkozunk személyesen végre. Egymás szemébe tudjunk nézni. Együtt dobbanjon a szívünk. Kijöjjünk a social media kapuprofilok mögül, vagy bármilyen internetes felületünk mögül, és tudjunk kapcsolódni személyesen. Mert szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy a közösség újra egybe tudjon valahogy lélegezni

-  felelte Tóth Gabi.

Most te kiállsz az álhírt terjesztések ellen, és annyi a kérdésem, hogy kiállsz a rasszizmus ellen is? 

,,Maximálisan kiállok a rasszizmus ellen" – mondta az énekesnő. – ,,Nekem nagyon-nagyon szívügyem az, hogy elfogadjuk minden embernek a kultúráját, vallását, hitét, és szinttől és vallástól függetlenül együtt tudjunk gondolkodni szeretettel. Én nagyon tisztelem a cigány kultúrát."
 

 

