Tóth Gabi: ,,Kiállok a rasszizmus ellen"
Meginterjúztatták a Megasztár legendás zsűritagját. Tóth Gabi elárulta azt is, miért volt fontos számára ott lenni a Békemeneten.
Sztojka Armando meginterjúvolta Tóth Gabi, aki jelen volt ma, október 23-án a Kossuth térre tartó Békemeneten.
Ezért ment ki Tóth Gabi az utácra október 23-án
Sziasztok! Itt vagyunk Tóth Gabival a Békemeneten. Miért fontos számodra, hogy kijöjjünk?
- kezdi Sztojka Armando.
Hát az összetartozás az, hogy találkozunk személyesen végre. Egymás szemébe tudjunk nézni. Együtt dobbanjon a szívünk. Kijöjjünk a social media kapuprofilok mögül, vagy bármilyen internetes felületünk mögül, és tudjunk kapcsolódni személyesen. Mert szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy a közösség újra egybe tudjon valahogy lélegezni
- felelte Tóth Gabi.
Most te kiállsz az álhírt terjesztések ellen, és annyi a kérdésem, hogy kiállsz a rasszizmus ellen is?
,,Maximálisan kiállok a rasszizmus ellen" – mondta az énekesnő. – ,,Nekem nagyon-nagyon szívügyem az, hogy elfogadjuk minden embernek a kultúráját, vallását, hitét, és szinttől és vallástól függetlenül együtt tudjunk gondolkodni szeretettel. Én nagyon tisztelem a cigány kultúrát."
