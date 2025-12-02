RETRO RÁDIÓ

Lotfi Begi őszinte vallomása: Apaként nem akarja továbbvinni édesapja mintáját

A népszerű zenész három gyermek boldog apukája. Lotfi Beginek nincs könnyű dolga, de mindent elkövet, hogy minél jobban helytálljon munkában, családban egyaránt.

2025.12.02.
Lotfi Begi három gyermek édesapja. Lányuk 11 éves, fiaik pedig idén nyolcévesek. Bár a sok munka mellett nem könnyű megszervezni mindent a hétköznapokban, de Begi igyekszik egyensúlyozni a munka és család között.

Lotfi Begi három gyermek büszke apukája
Lotfi Begi igyekszik kivenni a részét az otthoni feladatokból (Fotó: Rozman Péter)

Lotfi Begi ikrei nagy meglepetést okoztak

Egy gyermekük volt, amikor úgy döntöttek, hogy jöhet a következő baba. Akkor történt a nagy meglepetés, ugyanis az egyből nem kettő lett, hanem rögtön háromra ugrottak.

Egy baba volt, aztán jött a hír, hogy másodjára ikrek jönnek. Amikor Zazi volt még csak, nagyon büszke voltam, hogy mennyire részt veszek én is az otthoni dolgokban. Aztán amikor megszülettek az ikrek, nem lehetett megúszni a munkát. Akkor rájöttem, hogy az első gyereknél Réka vitt mindent, úgyhogy mostantól sokkal jobban bele kell állnom

emlékezett a népszerű zenész.

Lotfi Begi édesapja művészlélekként sokat dolgozott

Lotfi Begi édesapja filmrendező volt, igazi művészlélek. Bár a kapcsolatuk jó volt, a zenész mindig azt látta, hogy az édesapja a munkájának él. 

„Mindig azt láttam belőle, hogy ül otthon, mindig dolgozik valamin, elvan a saját világában. Velünk nagyon jó kapcsolata volt, de a feje mindig benne van a munkában. Sokszor magamon is észrevettem ezt, viszont most már tudatosan próbálok ezen változtatni. Meg kell húzni a határt, hogy meddig van a munka és mikor jön a család” – mesélte.

Lotfi Begi és családja
Lotfi Begi felesége, Schadi Réka mindenben a zenész mellett áll, kislányuk 11, az ikrek 8 évesek (Fotó: Lotfi Begi)

A zenész saját életében próbálja meghúzni a határvonalat. „Nekem sincs klasszikus munkaidőm, mint édesapámnak. Mindig valamin dolgozom, és sokáig ezt úgy csináltam, hogy nem nagyon figyeltem erre. Aztán észrevettem, hogy csak ezt látják a gyerekek, hogy apa mindig dolgozik. Meg kellett húzni a határvonalat, és erre törekszem, ebbe az irányba próbálok tendálni. Apukám nem tudta meghúzni ezt a határvonalat. A mintákat visszük tovább, de igyekszem, hogy én ne vigyem tovább” – határozta el.

Mély a kapcsolata a gyerekeivel

Lotfi Begi gyermekeivel is tudatosan alakítja a kapcsolatot, igyekszik minél közelebbi viszonyt kialakítani, és jó apukájuk lenni.

Nálunk anyukám volt, aki szigorúbb volt, aki mindig kimondta a végső döntéseket. Amikor mentem apámhoz, azt mondta, figyi, apáddal beszéld meg. Ez nálunk is néha előfordul

– mesélte Lotfi Begi, majd elmondta, szeretne mély kapcsolatot a gyerekekkel.

Szeretnék a gyerekeim barátja is lenni!– mondta.

Lotfi Begi házasságáról is őszintén vallott

A házasságról és a szerelemről is őszintén beszélt a DJ, aki szerint nincs egyszerű dolga annak, aki meg akarja őrizni a kezdeti lángolást a házasságban, de talán nincs is erre szükség. A szerelem egy idő után elmúlik. Átváltozik egy egészen más érzéssé, egy sokkal biztosabb, nagyobb dologgá. Sokszor ezért mennek tönkre házasságok, mert a rózsaszín köd eltűnik és átváltozik

mesélte Lotfi Begi a Palikék világa legújabb adásában.

 

