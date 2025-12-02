Lotfi Begi őszinte vallomása: Apaként nem akarja továbbvinni édesapja mintáját

Lotfi Begi három gyermek édesapja. Lányuk 11 éves, fiaik pedig idén nyolcévesek. Bár a sok munka mellett nem könnyű megszervezni mindent a hétköznapokban, de Begi igyekszik egyensúlyozni a munka és család között.

Lotfi Begi igyekszik kivenni a részét az otthoni feladatokból (Fotó: Rozman Péter)

Lotfi Begi ikrei nagy meglepetést okoztak

Egy gyermekük volt, amikor úgy döntöttek, hogy jöhet a következő baba. Akkor történt a nagy meglepetés, ugyanis az egyből nem kettő lett, hanem rögtön háromra ugrottak.

Egy baba volt, aztán jött a hír, hogy másodjára ikrek jönnek. Amikor Zazi volt még csak, nagyon büszke voltam, hogy mennyire részt veszek én is az otthoni dolgokban. Aztán amikor megszülettek az ikrek, nem lehetett megúszni a munkát. Akkor rájöttem, hogy az első gyereknél Réka vitt mindent, úgyhogy mostantól sokkal jobban bele kell állnom

– emlékezett a népszerű zenész.

Lotfi Begi édesapja művészlélekként sokat dolgozott

Lotfi Begi édesapja filmrendező volt, igazi művészlélek. Bár a kapcsolatuk jó volt, a zenész mindig azt látta, hogy az édesapja a munkájának él.

„Mindig azt láttam belőle, hogy ül otthon, mindig dolgozik valamin, elvan a saját világában. Velünk nagyon jó kapcsolata volt, de a feje mindig benne van a munkában. Sokszor magamon is észrevettem ezt, viszont most már tudatosan próbálok ezen változtatni. Meg kell húzni a határt, hogy meddig van a munka és mikor jön a család” – mesélte.

Lotfi Begi felesége, Schadi Réka mindenben a zenész mellett áll, kislányuk 11, az ikrek 8 évesek (Fotó: Lotfi Begi)

A zenész saját életében próbálja meghúzni a határvonalat. „Nekem sincs klasszikus munkaidőm, mint édesapámnak. Mindig valamin dolgozom, és sokáig ezt úgy csináltam, hogy nem nagyon figyeltem erre. Aztán észrevettem, hogy csak ezt látják a gyerekek, hogy apa mindig dolgozik. Meg kellett húzni a határvonalat, és erre törekszem, ebbe az irányba próbálok tendálni. Apukám nem tudta meghúzni ezt a határvonalat. A mintákat visszük tovább, de igyekszem, hogy én ne vigyem tovább” – határozta el.

Mély a kapcsolata a gyerekeivel

Lotfi Begi gyermekeivel is tudatosan alakítja a kapcsolatot, igyekszik minél közelebbi viszonyt kialakítani, és jó apukájuk lenni.

Nálunk anyukám volt, aki szigorúbb volt, aki mindig kimondta a végső döntéseket. Amikor mentem apámhoz, azt mondta, figyi, apáddal beszéld meg. Ez nálunk is néha előfordul

– mesélte Lotfi Begi, majd elmondta, szeretne mély kapcsolatot a gyerekekkel.