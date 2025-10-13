Nicole Kidman hónapokon át próbálta megmenteni a házasságát

Nicole Kidman és Keith Urban már hónapok óta nincsenek együtt. A zenész átköltözött egy másik lakásba Nashville-ben, a színésznő a lányaikkal a családi fészekben maradt. A hír, hogy ők ketten közel 20 év házasság után különváltak, sokkolta Hollywoodot – de a sztárok legbelsőbb köre számára nem volt újdonság. Előttük már rég nem volt titok, hogy az 58 éves színésznő és az 57 éves countrysztár jó ideje külön élnek. Különösen a Keithhez közel állók érezték, hogy ez a szakítás elkerülhetetlen volt.

Nicole Kidman és Keith Urban házassága 19 év után ment tönkre (Fotó: Getty Images)

Nicole Kidman 2018-ban még az örök szerelmük titkáról mesélt

„Folyamatosan abban a csodában élünk, amit »mi«-nek hívunk. Amikor létrehoztok egy »mi«-t, az együtt a tiétek. Senki másnak nincs ilyenje. Ez csak kettőtök között létezik” – árulta el Nicole akkor a People-nek.

Ugyanez a magazin néhány hete megerősítette a sztárpár különválását. Urban volt az, aki szakított, mivel boldogtalan lett a munkamániás felesége mellett, akivel alig látták egymást, és egy ideje megszűnt köztük az intimitás is. A válókeresetet viszont Kidman adta be szeptember 30-án, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva.

2006-ban házasodtak össze, két lányuk van, a 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith Margaret, akik most az anyjukkal élnek. Utoljára júniusban látták együtt a párt nyilvánosan a labdarúgó-klubvilágbajnokság egyik mérkőzésén.

Keith Urban szeretője a fiatal gitárosa lehet (Fotó: Profimedia)

A jelen helyzetben talán még jó is, hogy mindketten végigdolgozták a nyarat: Nicole nemrég fejezte be az Átkozott boszorkák 2. forgatását Londonban, Keith High and Alive elnevezésű turnéja pedig október közepéig tart.

„Nicole-nak a húga, Antonia volt a legfőbb támasza az elmúlt nehéz hónapok alatt – mondta a People-nek egy bennfentes. – Az egész Kidman család összefogott, hogy segítsék a színésznőt. Nicole nem akarta ezt a szakítást, sokáig küzdött a házassága megmentéséért. Ám amint megtudta, hogy a férje összejött egy fiatalabb, szakmabeli nővel, feladta a harcot. Sokkolta a hír. Még nem tudni, hogy Urban azután kezdett-e ki a lánnyal, hogy tönkrement a házassága, vagy már régóta csalta Kidmant, de ki fog derülni!” – írja a hot! magazin.