Nicole Kidman hónapokon át próbálta megmenteni a házasságát

Bekövetkezett az, amitől tavaly ősz óta mindenki tartott! Most derült ki, hogy a countryénekes nyár elején kiköltözött Nicole Kidmannel közös otthonából, a legfrissebb pletykák szerint pedig már egy fiatal nővel is összejött!
Nicole Kidman és Keith Urban már hónapok óta nincsenek együtt. A zenész átköltözött egy másik lakásba Nashville-ben, a színésznő a lányaikkal a családi fészekben maradt. A hír, hogy ők ketten közel 20 év házasság után különváltak, sokkolta Hollywoodot – de a sztárok legbelsőbb köre számára nem volt újdonság. Előttük már rég nem volt titok, hogy az 58 éves színésznő és az 57 éves countrysztár jó ideje külön élnek. Különösen a Keithhez közel állók érezték, hogy ez a szakítás elkerülhetetlen volt.
„Folyamatosan abban a csodában élünk, amit »mi«-nek hívunk. Amikor létrehoztok egy »mi«-t, az együtt a tiétek. Senki másnak nincs ilyenje. Ez csak kettőtök között létezik” – árulta el Nicole akkor a People-nek.
Ugyanez a magazin néhány hete megerősítette a sztárpár különválását. Urban volt az, aki szakított, mivel boldogtalan lett a munkamániás felesége mellett, akivel alig látták egymást, és egy ideje megszűnt köztük az intimitás is. A válókeresetet viszont Kidman adta be szeptember 30-án, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva.
2006-ban házasodtak össze, két lányuk van, a 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith Margaret, akik most az anyjukkal élnek. Utoljára júniusban látták együtt a párt nyilvánosan a labdarúgó-klubvilágbajnokság egyik mérkőzésén.
A jelen helyzetben talán még jó is, hogy mindketten végigdolgozták a nyarat: Nicole nemrég fejezte be az Átkozott boszorkák 2. forgatását Londonban, Keith High and Alive elnevezésű turnéja pedig október közepéig tart.
„Nicole-nak a húga, Antonia volt a legfőbb támasza az elmúlt nehéz hónapok alatt – mondta a People-nek egy bennfentes. – Az egész Kidman család összefogott, hogy segítsék a színésznőt. Nicole nem akarta ezt a szakítást, sokáig küzdött a házassága megmentéséért. Ám amint megtudta, hogy a férje összejött egy fiatalabb, szakmabeli nővel, feladta a harcot. Sokkolta a hír. Még nem tudni, hogy Urban azután kezdett-e ki a lánnyal, hogy tönkrement a házassága, vagy már régóta csalta Kidmant, de ki fog derülni!” – írja a hot! magazin.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.