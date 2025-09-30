Vége, ennyi volt: 19 év után válik Nicole Kidman

Nicole Kidman és Keith Urban házassága sokak szerint Hollywood egyik legszebb kapcsolata, hiszen a színésznő megmentette az énekest az alkoholfüggőségtől, és két közös lányuk született az együtt töltött 20 év alatt, amiből 19 éve házasok – de sajnos úgy tűnik, hogy végleg kialudt a szerelmük lángja.

Nicole Kidman és Keith Urban / Fotó: NurPhoto via AFP

Kiderült, hogy 19 év után válik Nicole Kidman és Keith Urban.

Azt egyelőre nem árulták el, hogy mi a döntés oka, de állítólag Nicole Kidman nagyon padlót fogott, hiszen minden erejével próbálta megmenteni a házasságukat, Keith Urban viszont már nem volt partner ebben – sőt, egyes hírek szerint a zenész már nyár eleje óta elköltözött a családi otthonból és külön élt.