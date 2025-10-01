RETRO RÁDIÓ

Kiderült: Nicole Kidman hónapokkal a sokkoló válás előtt tett érdekes vallomást

A színésznő nemrég beszélt arról, hogy mi a titok, de senki nem vette észre, hogy valójában mi folyik a háttérben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 07:00
Nicole Kidman szakítás Keith Urban

Hollywood egyik legirigyeltebb álompárja, Nicole Kidman és Keith Urban húsz év után szakított. A hír sokkolta a rajongókat, hiszen a 58 éves színésznő még az év elején is boldogan mesélt a kapcsolatuk titkáról, amely szerinte a hosszú házasság kulcsa volt.

Actress Nicole Kidman Pregnant
Véget ért a szerelem Nicole Kidman és Keith Urban között.
Fotó: Jason Moore /  Northfoto

Az Oscar-díjas sztár januárban a W Magazine interjújában árulta el, hogy a mindennapi apróságok jelentik számukra a boldogság alapját. Elárulta: a „dupla zuhanyfej” a titkuk – hiszen így együtt indíthatják a napot, miközben külön vécéjük van, ami szintén békét biztosít a mindennapokban. 

Apróságok ezek, de a kapcsolatunk motorjai

 – mondta akkor Kidman. 

A színésznő arról is beszélt, hogy férjével, a countryénekes Keith Urbannel rendszeresen randiztak, még közel két évtized után is, írja a Lad Bible.

Imádom, ha elhív randira. A mai napig meglep, soha nem tudom, hová visz, de mindig izgalmas. Meglepsz, baby!

 – vallotta tavaly egy interjúban. 

A pár 2005-ben ismerkedett meg Los Angelesben, majd egy évvel később Sydneyben házasodtak össze. Két lányuk született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). Kidman korábban Urban-t nevezte élete szerelmének, a kapcsolatukban pedig fontosnak tartották az úgynevezett „mi”-re való folyamatos figyelést. 

Mindig fel kell tenni a kérdést: ez működik nekünk?

 – vallotta a sztár. 

Nicole Kidman a végsőkig harcolt

Most azonban a hírek szerint már hónapok óta külön élnek, Urban állítólag elköltözött közös nashville-i otthonukból. Bár a szakítás tényét több forrás is megerősítette, a pontos ok egyelőre rejtély. Úgy tudni, Nicole Kidman mindvégig próbálta megmenteni a házasságot. 

A rajongók számára így különösen fájdalmas visszaolvasni a színésznő korábbi vallomásait: alig pár hónappal a szakítás előtt még boldogan mesélt a titokról, amely szerinte a sikeres házasság záloga. Most viszont a hollywoodi álompár története szomorú fordulatot vett.

 

