Felhívást tettek közzé: forduljon orvoshoz, aki rendszeresen és hangosan horkol éjszaka

Mindenkit, akinek azt mondták, hogy rendszeresen hangosan horkol éjszaka, arra kérnek, hogy forduljon orvoshoz. Az Egyesült Királyság állami egészségügyi ellátórendszere (NHS) weboldalán található legfrissebb irányelvek szerint azoknak, akik hangosak álmukban, vagy alvás közben akár emiatt gyakran felébrednek, háziorvoshoz kell fordulniuk.

Forduljon orvoshoz, aki rendszeresen és hangosan horkol éjszaka, fotó: illusztráció, pexels

Ha rendszeresen és hangosan horkol, forduljon orvoshoz

Normális, ha időnként horkolunk, de ha sokat vagy hangosan horkolunk, az olyan problémákra utalhat, mint az alvási apnoe, ami súlyos is lehet, ha nem diagnosztizálják és nem kezelik. Az alvási apnoe egy súlyos alvászavar, amelyre jellemző, hogy alvás közben a légzés visszatérően megszakad, akár tíz másodpercnél hosszabb időre is. A leggyakoribb forma az obstruktív (a légutak elzáródása miatt), de létezik centrális (az agy nem ad jelet) és vegyes típus is.

Az alvási apnoe tünetei főként alvás közben jelentkeznek. Ilyenek például a légzésleállás és -megállás, zihálás, horkolás vagy fulladásszerű hangok adása, gyakori ébredés és hangos horkolás. Napközben előfordulhat fokozott fáradtság, koncentrációs nehézségek, hangulatingadozások és fejfájás ébredéskor.

Kezelés nélkül az alvási apnoe más problémákhoz is vezethet, többek között:

magas vérnyomás

nagyobb az esélye a stroke-nak

2-es típusú cukorbetegség

szívbetegség

depresszió vagy hangulatváltozások

nagyobb az esélye a fáradtság okozta súlyos balesetnek, például autóbalesetnek

koncentrációs nehézségek munkahelyen vagy iskolában

Életmódbeli változások, amelyek segíthetnek:

A rendszeres testmozgás javíthatja a tüneteket.

Aludj oldalt vagy félig támasztékkal, ne hanyatt, hogy a légutak nyitva maradjanak.

Kerülje az alkoholt és a nyugtatókat, mivel ezek ellazítják a torokizmokat, súlyosbítva az alvási apnoét.

A dohányzás súlyosbítja az alvási apnoét.

Tartsa a hálószobáját sötétben, csendesen, és tartson fenn következetes alvási ütemtervet.

Ha az alvási apnoé megerősítést nyert, nem szabad gépjárművet vezetnie, amíg az olyan tünetek, mint a nagyfokú fáradtság nem javulnak. Az alvási apnoe a partnered számára is nehézséget okozhat és megterhelheti a kapcsolatot a közös alvás - írja a Mirror.