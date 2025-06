Egyre több pár dönt úgy, hogy külön alszik – és sokaknál éppen ez javítja a kapcsolatot

Egyre több pár dönt úgy, hogy külön alszik – ezt nevezik „alvási válásnak”, és bár elsőre furcsának tűnhet, sokaknál éppen ez javítja a kapcsolatot. A jelenség mögött nem ellenségeskedés vagy elhidegülés áll, hanem az a felismerés, hogy a rossz alvás komolyan befolyásolja a közérzetet, a memóriát és a mindennapi teljesítményt is. Az egyik leggyakoribb zavaró tényező pedig épp a partner: a horkolás, a nyugtalan mozgás vagy az eltérő alvási ritmus miatt sokan ébrednek fáradtabban, mint lefekvéskor.

Akik külön alszanak, 61 százalék jobban alszik, és 26 százalék úgy érzi, javult a párkapcsolata is. Fotó: Pexels

Egy globális felmérés szerint azok közül, akik külön alszanak, 61 százalék jobban alszik, és 26 százalék úgy érzi, javult a párkapcsolata is. Ráadásul közel 16 százalék számolt be pozitív változásról a szexuális életében is. Egy terapeuta úgy fogalmazott: a külön alvás nemcsak zavartalan pihenést hoz, hanem fokozza az intimitás iránti vágyat is – hiszen több tér, nyugalom és idő jut önmagukra.

Vannak azonban szakemberek, akik szerint a közös ágy nem csupán romantikus gesztus, hanem neurológiai szinkront is jelenthet. A közös lefekvés egyfajta napi rituálé is lehet, amely megerősíti az összetartozás érzését – még akkor is, ha csak csendes olvasással vagy összebújással telik. A statisztikák szerint azok közül, akik különalvásra váltottak, minden ötödik pár tapasztalt romlást a kapcsolatában.

Úgy tűnik, nincs egyértelmű válasz: van, akinek a külön ágy menti meg a kapcsolatát, míg másoknál ez okoz eltávolodást. A kulcs talán az, hogy minden pár megtalálja a saját ritmusát – együtt vagy külön, de egymás mellett maradva - írta meg az Unilad.