,,A szeretőm házasodni akar, de titokban nekem családom van”

Egy házas férfi nem tudja mitévő legyen, mivel szeretője többet akar tőle, mint ami jelenleg köztük van. Azonban a nő nem tudja, hogy partnerének családja van, így feltételezhetően nincs tisztában milyen helyet is foglal el a férfi életében.

Se a feleség, se a szerető nem tud a másikról Fotó: Illusztráció/Pexels

A férfi a Daily Star párkapcsolati szakértőjével Jane-nel osztotta meg problémáját. Saját bevallása szerint hülyének érzi magát, amiért ilyen helyzetbe sodorta saját magát.

A fiatalabb barátnőm nagyon ambiciózus, szexi és okos. Azt hiszi, hogy jövőre összeházasodunk. A probléma az, hogy én már házas vagyok, a két fiam anyjával

- írja történetében a férfi.

A szeretője azt hiszi, hogy üzletemberként dolgozik és állandóan a hölgy lakásán töltik az idejüket. Felesége ezzel szemben úgy tudja, hogy a kormánynak dolgozik egy olyan titkos munkakörben, amiről nem oszthat meg információt.

Annyiszor hazudtam már, hogy magam se tudom ki vagyok.

Igazából online kereskedésekből és kockázatos befektetésekből él.

A laptopomon, kávézókban dolgozom és rettegek.

Állítása szerint jó memóriája miatt ügyesen zsonglőrködik a hazugságaival, de fél, hogy egy nap lebukik. Mindeközben a szeretője tervezi az álomesküvőjüket Olaszországban, addig felesége a legújabb babaprojektre van ráállva.

A Daily Star párkapcsolati tanácsadója így válaszolt a kétségbeesett férj tanakodásaira: ,,A bigámia bűncselekmény, ezért nem léphetsz egy második házasságba a szeretőddel. Túl sokáig élvezted a szerencsédet. Most itt az ideje, hogy kijózanodj és szembenézz a következményekkel. Tudom, hogy zavarban vagy, félsz és szégyelled magad, de a tétlenség nem megoldás. Most azonnal el kell mondanod a partnerednek, hogy nem veheted feleségül, és meg kell magyaráznod, miért... Természetesen ő is össze fog törni és csalódott lesz, de tudnia kell hányadán álltok, mielőtt pénzt költ az olasz esküvőre és terveket sző. Ami a feleségedet illeti, neki is tudnia kell, hogy mire készülsz. Minél hamarabb legyél őszinte vele, és kezdj el végre őszintén viselkedni. Van jövője a házasságodnak, vagy már rég halott?