„Elhagytam a feleségem a fiatal szeretőmért, de untat – vissza akarok menni a feleségemhez”

Egy férfi elhagyta a feleségét és a fiát, hogy a fiatalabb szeretőjével éljen. Azonban megtanulta, a fű nem mindig zöldebb a szomszédban... Most azon kesereg, hogy vissza akarja kapni a családját.

Fotó: Pexels (illusztráció)

„Egy évvel azután, hogy elhagytam a feleségemet a szeretőmért, megtanultam, hogy igaz, hogy a fű nem mindig zöldebb a szomszédban. Rájöttem, hogy hatalmas hibát követtem el, amit halálom napjáig bánni fogok. Hogyan mondhatnám meg az exemnek, hogy sajnálom, és vissza akarom kapni?

46 éves vagyok, a volt feleségem 45. A jelenlegi párom, aki régen a szeretőm volt, 32 éves. A feleségemmel 15 évig voltunk házasok, és született egy közös fiunk. Három évvel ezelőtt kezdődött egy klasszikus életközepi válságom. Az életem unalmasnak tűnt. De ahelyett, hogy beismertem volna, hogy változtatnom kell a karrieremen és kell egy hobbi, ostobán úgy döntöttem, hogy a házasságom a probléma.

Bár szerettem a feleségemet, a szexuális életünk unalmassá vált, és természetesnek vettem őt. Soha semmit sem csináltunk együtt, és a beszélgetéseink csak a fiunkról vagy a házról szóltak. Szóval amikor a munkám révén megismerkedtem egy csinos, fiatalabb nővel, azt hittem, ő a megoldás. Hízelgő volt az irántam érzett érdeklődése. A szex izgalmas és gyakori volt, és elmentünk szórakozni együtt.

Hat hónap hazudozás és lopakodás után otthagytam a feleségemet. Amikor elmondtam neki, hogy megismertem valaki mást, teljesen összetört. A fiam is darabokban volt. Kiköltöztem egy albérletbe, és egy fájdalmas váláson mentünk keresztül. Most, 18 hónappal az új kapcsolatom kezdete után a szex már nem olyan jó. Éretlen, és ha őszinte akarok lenni, untat engem. Bármit megtennék, hogy visszakapjam a feleségemet és a fiamat” – írta a férfi.

A szakértő szerint komoly árat fizetett a leckéért. A feleség talán még mindig szereti a férjét és vissza is fogadja, de bízni már biztosan nem tud majd benne. „Lehetséges, hogy éppen ezért nem ad neked második lehetőséget, hogy bánts őt és a fiadat.”

„Az igazság az, hogy önző voltál, és csak magadra gondoltál. És abból, amit most leírtál, szintén az jön le, hogy csak a saját érdekeid hajtanak. Legyél kicsit egyedül, hogy tisztába jöjj azzal, mi is lenne a helyes. Döntöttél, kiderült, hogy rosszul, és most úgy akarsz csinálni, mintha semmi sem történt volna. Miközben az önös vágyaid miatt súlyos sebesüléseket okoztál a családodnak. Ne menekülj az egyik sikertelen kapcsolatból egy másikba!”