Kitálalt az orvos: Csak 5 dolgot kell tenned, hogy megelőzd a rákot

A rákos megbetegedések aránya gyorsabban növekszik a nőknél, mint a férfiaknál. Egy nőgyógyászati ​​onkológus megosztott néhány életmódbeli tényezőt, amelyek segíthetnek csökkenteni a betegség kialakulásának kockázatát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 10:30
rák onkológus nők

Napról napra újabb és újabb eredmények születnek a rákdiagnosztikában és -kezelésekben, de még mindig számos lépés van, amit az emberek megtehetnek a betegség kialakulásának és személyes kockázatának csökkentése érdekében, vallja egy onkológus.

Onkológus jótanácsai nőknek
Az onkológus főleg nőknek javasolt jó tanácsokat kép: illusztráció, pexels

Az onkológus szerint 5 dolgot tehetünk magunkért

Bár a rák bárkire lecsaphat, a betegség különböző formái és a kockázati tényezők férfiak és nők között eltérőek.

Annak ellenére, hogy a férfiak hajlamosabbak arra, hogy a betegség kialakuljon náluk, a nők körében az arány sokkal gyorsabban emelkedik. 

Az indiai hírportálnak, a Hindustan Timesnak nyilatkozva Dr. Asima Mukhopadhyay nőgyógyász onkológus öt lépést vázolt fel, amelyeket a nőknek meg kell tenniük a rák kockázatának csökkentése érdekében - sorolja fel a Mirror.

1. Korlátozza az alkohol, a nikotin és a koffein fogyasztását: az alkoholfogyasztás és a dohányzás növelheti a rák kockázatát, míg a koffein alvási problémákhoz és savas refluxhoz vezethet, gyengítve az immunrendszert, ami viszont növelheti a rák kockázatát

2. Tartsa fenn az egészséges testsúlyt: Kimutatták, hogy az elhízás a rák különböző formáinak egyik fő oka.

3. Stresszkezelés: A stressz kezelése és az elegendő alvás hosszú távon támogatja a hormonális egészséget és csökkenti a rák kockázatát.

4. Egészséges táplálkozás: Dr. Mukhopadhyay gyümölcsökben, zöldségekben, növényi alapú élelmiszerekben, babban és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrendet javasol.

5. Rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel: Minden nőnek rendszeresen részt kell vennie szűrővizsgálatokon és önvizsgálatot kell végeznie a melleiről.

 

 

 

