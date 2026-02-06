Kitálalt az orvos: Csak 5 dolgot kell tenned, hogy megelőzd a rákot
A rákos megbetegedések aránya gyorsabban növekszik a nőknél, mint a férfiaknál. Egy nőgyógyászati onkológus megosztott néhány életmódbeli tényezőt, amelyek segíthetnek csökkenteni a betegség kialakulásának kockázatát.
Napról napra újabb és újabb eredmények születnek a rákdiagnosztikában és -kezelésekben, de még mindig számos lépés van, amit az emberek megtehetnek a betegség kialakulásának és személyes kockázatának csökkentése érdekében, vallja egy onkológus.
Az onkológus szerint 5 dolgot tehetünk magunkért
Bár a rák bárkire lecsaphat, a betegség különböző formái és a kockázati tényezők férfiak és nők között eltérőek.
Annak ellenére, hogy a férfiak hajlamosabbak arra, hogy a betegség kialakuljon náluk, a nők körében az arány sokkal gyorsabban emelkedik.
Az indiai hírportálnak, a Hindustan Timesnak nyilatkozva Dr. Asima Mukhopadhyay nőgyógyász onkológus öt lépést vázolt fel, amelyeket a nőknek meg kell tenniük a rák kockázatának csökkentése érdekében - sorolja fel a Mirror.
1. Korlátozza az alkohol, a nikotin és a koffein fogyasztását: az alkoholfogyasztás és a dohányzás növelheti a rák kockázatát, míg a koffein alvási problémákhoz és savas refluxhoz vezethet, gyengítve az immunrendszert, ami viszont növelheti a rák kockázatát
2. Tartsa fenn az egészséges testsúlyt: Kimutatták, hogy az elhízás a rák különböző formáinak egyik fő oka.
3. Stresszkezelés: A stressz kezelése és az elegendő alvás hosszú távon támogatja a hormonális egészséget és csökkenti a rák kockázatát.
4. Egészséges táplálkozás: Dr. Mukhopadhyay gyümölcsökben, zöldségekben, növényi alapú élelmiszerekben, babban és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrendet javasol.
5. Rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel: Minden nőnek rendszeresen részt kell vennie szűrővizsgálatokon és önvizsgálatot kell végeznie a melleiről.
