Kerstin G. kihűlés következtében hunyt el egy Grossglocknerre tett hegymászó túrán. Barátját azzal vádolják, hogy 2025. január 19-én a kora reggeli órákban, miközben segítséget kért, védtelenül és kimerülten otthagyta őt a csúcs közelében, viharos időjárási körülmények között.

Bíróság elé állították a hegymászót, aki otthagyta barátnőjét meghalni a hegyen, fotó: pexels

A hegymászó tragikus balesetnek nevezte a nő halálát

A tárgyalás nagy érdeklődést és vitát váltott ki nemcsak Ausztriában, hanem a határain túl is a hegymászó közösségekben. Az ügyészek szerint a vádlott, mint tapasztaltabb hegymászó, a túra felelős vezetője volt és nem fordult vissza, illetve nem hívott segítséget időben, hogy segítsen barátnőjének. Az osztrák média Thomas P.-ként azonosította a férfit, aki tagadja a vádakat, ügyvédje, Kurt Jelinek pedig „tragikus balesetnek” nevezte a nő halálát.

A tragédia azután történt, hogy a pár megkezdte a 3798 méter magas Grossglockner megmászását. Az ügyészek azzal vádolják Thomas P-t, hogy kezdettől fogva hibákat vétett, és közzétettek egy 9 hibából álló listát.

A kulcskérdés az, mikor válik büntetőjogi felelősségre vonhatóvá a személyes ítélőképesség és a kockázatvállalás. Ha a hegymászót bűnösnek találják, az „a hegyi sportok paradigmaváltását” jelentheti – írja az osztrák Der Standard újság.

Az ügy kulcsfontosságú eleme az innsbrucki állami ügyészek azon vádja, miszerint őt kellett tekinteni a „túra felelős idegenvezetőjének”, mivel „barátnőjével ellentétben igen tapasztalt volt a magaslati alpesi túrákban és ő tervezte meg a túrát.

Azt mondták, megpróbálkozott az úttal annak ellenére, hogy a barátnője "még soha nem vállalkozott ilyen hosszú, nehézségű és magasságú alpesi túrára, és a kihívást jelentő téli körülmények ellenére sem". Azt is állítják, hogy két óra késéssel indultak útnak, és nem vitt magával elegendő vészhelyzeti bivakfelszerelést. Az ügyészek szerint jóváhagyta a barátnőjének, hogy „puha snowboardcipőket használjon, olyan felszerelést, amely nem alkalmas nagy magasságban, vegyes terepen történő túrára”.

A vádlott vitatja ezt. Ügyvédje, Kurt Jelinek egy nyilatkozatban azt állította, hogy a pár együtt tervezte a körutat.

Mindketten úgy ítélték meg, hogy kellően tapasztaltak, megfelelően felkészültek és jól felszereltek

– mondta. Mindketten „releváns alpesi tapasztalattal” rendelkeztek, és „nagyon jó fizikai állapotban” voltak.