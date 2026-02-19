Bíróság elé állították a hegymászót, aki otthagyta barátnőjét meghalni a hegyen
Az eset nemzetközileg vitákat váltott ki. Több mint egy évvel azután, hogy egy 33 éves nő halálra fagyott Ausztria legmagasabb hegyén, csütörtökön kezdődött meg a hegymászó férfi ügyének bírósági tárgyalása - gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával.
Kerstin G. kihűlés következtében hunyt el egy Grossglocknerre tett hegymászó túrán. Barátját azzal vádolják, hogy 2025. január 19-én a kora reggeli órákban, miközben segítséget kért, védtelenül és kimerülten otthagyta őt a csúcs közelében, viharos időjárási körülmények között.
A hegymászó tragikus balesetnek nevezte a nő halálát
A tárgyalás nagy érdeklődést és vitát váltott ki nemcsak Ausztriában, hanem a határain túl is a hegymászó közösségekben. Az ügyészek szerint a vádlott, mint tapasztaltabb hegymászó, a túra felelős vezetője volt és nem fordult vissza, illetve nem hívott segítséget időben, hogy segítsen barátnőjének. Az osztrák média Thomas P.-ként azonosította a férfit, aki tagadja a vádakat, ügyvédje, Kurt Jelinek pedig „tragikus balesetnek” nevezte a nő halálát.
A tragédia azután történt, hogy a pár megkezdte a 3798 méter magas Grossglockner megmászását. Az ügyészek azzal vádolják Thomas P-t, hogy kezdettől fogva hibákat vétett, és közzétettek egy 9 hibából álló listát.
A kulcskérdés az, mikor válik büntetőjogi felelősségre vonhatóvá a személyes ítélőképesség és a kockázatvállalás. Ha a hegymászót bűnösnek találják, az „a hegyi sportok paradigmaváltását” jelentheti – írja az osztrák Der Standard újság.
Az ügy kulcsfontosságú eleme az innsbrucki állami ügyészek azon vádja, miszerint őt kellett tekinteni a „túra felelős idegenvezetőjének”, mivel „barátnőjével ellentétben igen tapasztalt volt a magaslati alpesi túrákban és ő tervezte meg a túrát.
Azt mondták, megpróbálkozott az úttal annak ellenére, hogy a barátnője "még soha nem vállalkozott ilyen hosszú, nehézségű és magasságú alpesi túrára, és a kihívást jelentő téli körülmények ellenére sem". Azt is állítják, hogy két óra késéssel indultak útnak, és nem vitt magával elegendő vészhelyzeti bivakfelszerelést. Az ügyészek szerint jóváhagyta a barátnőjének, hogy „puha snowboardcipőket használjon, olyan felszerelést, amely nem alkalmas nagy magasságban, vegyes terepen történő túrára”.
A vádlott vitatja ezt. Ügyvédje, Kurt Jelinek egy nyilatkozatban azt állította, hogy a pár együtt tervezte a körutat.
Mindketten úgy ítélték meg, hogy kellően tapasztaltak, megfelelően felkészültek és jól felszereltek
– mondta. Mindketten „releváns alpesi tapasztalattal” rendelkeztek, és „nagyon jó fizikai állapotban” voltak.
Az ügyészek szerint a férfinak vissza kellett volna fordulnia, amikor még lehetséges volt a hegyen, az akár 74 km/h-s (45 mérföld/órás) erős szél és a téli hideg miatt. -8 Celsius-fok volt, a szélhűtés miatti hőmérséklet -20 fok. A pár nem fordult meg. A későbbi eseményekről szóló beszámolók megoszlanak.
Az ügyészek szerint a pár 20:50 körül akadt el, a férfi pedig nem hívta a rendőrséget és nem adott le vészjelzéseket, amikor egy rendőrségi helikopter elrepült a fejük felett 22:50 körül. A barát ügyvédje azt mondta, hogy ügyfele és barátnője ekkor még jól érezték magukat, és nem hívtak segítséget, mivel közel voltak a csúcshoz.
Jelinek azonban azt mondta, hogy a helyzet drámaian megváltozott. A férfi teljes meglepetésére a nő „hirtelen a kimerültség fokozott jeleit mutatta”, bár addigra már túl késő volt visszafordulni.
Január 19-én 0:35-kor felhívta a hegyi rendőrséget. A beszélgetés tartalma nem világos, de az ügyvéd azt mondja, segítséget kért, és tagadja, hogy azt mondta volna a rendőröknek, hogy minden rendben van. A rendőrség szerint ezután néma üzemmódra állította a telefonját és nem fogadott több hívást.
Mivel a vádlott barátnője túl kimerült volt ahhoz, hogy mozduljon, otthagyta, hogy segítséget kérjen. Az ügyészek szerint hajnali 2 órakor maradt magára a barátnője. Hajnali háromig várt, mielőtt értesítette a mentőszolgálatokat. Addigra már valószínűleg túl késő volt. Az erős szél miatt az éjszaka folyamán nem tudtak helikopteres mentést végezni.
Kerstin G. egyedül halt meg a hóban, a fagyos hegyoldalon - írja a BBC.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre