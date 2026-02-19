Hazafelé mindent megvehetsz ehhez a szédítő, alkoholmentes koktélhoz

Ha a télies estéken egy igazán ütős frissítőre vágynál, ez a koktél legyen a választásod! Annyira egyszerű, hogy jó eséllyel szinte már most megvan hozzá minden otthon. Ha mégsem, hazafelé mindent megvehetsz hozzá!

Öt összetevő – csupán ennyi kell egy igazán ütős koktélhoz! (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Gyakran semmi másra nem vágyunk egy fárasztó nap után, mint inni egy jó kis frissítő italt. Lepd meg most magadat és a kedvesedet egy igazi italkülönlegességgel!

Így készül az alkoholmentes koktélok egyik koronázatlan királya

Ha irtózol is az alkoholmentes italoktól, ezt mindenképpen ki kell próbálnod! Bár egy csepp alkoholt sem tartalmaz, garantáltan felmelegít! Legyen az egy esti bekuckózós filmezés, beszélgetés a barátokkal, olvasás a kandalló mellett, mindenhol tökéletes társad lehet.

Hozzávalók:

1 csésze zabpehely

4 csésze víz

2-3 evőkanál juharszirup

1 tk. őrölt fahéj (plusz egy kevés a díszítéshez)

1 csipet só

Ha a hozzávalók már mind megvannak, jöhet a pofonegyszerű elkészítés:

Legalább 30 percre áztasd be a zabpelyhet meleg vízbe, majd szűrd le öblítsd le alaposan hideg víz alatt. Egy turmixgép segítségével keverd össze a leöblített zabpelyhet 4 csésze vízzel. Körülbelül 30 másodpercig keverd magas fokozaton, míg sima textúrát nem kapsz. Szűrd át a keveréket egy finom szitán, esetleg növényi tejkészítő zsákon, hogy eltávolítsd a zabpépet. Mehet is vissza a leszűrt zabpép a turmixgépbe, majd add hozzá a juharszirupot, az őrölt fahéjat és egy csipet sót. 10 másodpercig keverd, hogy az ízek teljesen összeérjenek. Már kész is vagy! Csak töltsd bele a kedvenc poharadba, díszítésként szórd meg egy kis fahéjjal és indulhat is az este!

Ha elsőre kicsit nehéznek is tűnik ez a Life.hu által megosztott recept, hidd el, megéri kipróbálni!