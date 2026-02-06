RETRO RÁDIÓ

Újabb dolog derült ki Orbán Viktor múltjából: ezzel az autóval utazott gyerekkorában

Ki nem találnád, hogy milyen járműben utazott a kormányfő! Orbán Viktor ismét egy kedves gyermekkori emléket mesélt el.

Szerő: Metropol
2026.02.06. 20:05
utazás autó Trabant Orbán Viktor

Orbán Viktor egy nem mindennapi videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Általában valamilyen fontos bejelentést szokott a Facebook-oldalán megosztani, ám ezúttal egy különleges történetet osztott meg.

Orbán Viktor Trabanttal ment Brnoba gyermekkorában Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor: Trabanttal Brnoba? Simán!

A miniszterelnök az autóban ülve mesélte el, hogy milyen autója volt a családjának. A kormányfő elárulta, hogy egy Trabantjuk volt, amivel még Brnoba is elmentek. Orbán Viktor videójából az is kiderült, hogy hol volt az ő helye a kocsiban.

Trabanttal Brnoba? Simán!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök, amelyet alább tudsz megtekinteni:

 

