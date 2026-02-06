Újabb dolog derült ki Orbán Viktor múltjából: ezzel az autóval utazott gyerekkorában
Ki nem találnád, hogy milyen járműben utazott a kormányfő! Orbán Viktor ismét egy kedves gyermekkori emléket mesélt el.
Orbán Viktor egy nem mindennapi videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Általában valamilyen fontos bejelentést szokott a Facebook-oldalán megosztani, ám ezúttal egy különleges történetet osztott meg.
Orbán Viktor: Trabanttal Brnoba? Simán!
A miniszterelnök az autóban ülve mesélte el, hogy milyen autója volt a családjának. A kormányfő elárulta, hogy egy Trabantjuk volt, amivel még Brnoba is elmentek. Orbán Viktor videójából az is kiderült, hogy hol volt az ő helye a kocsiban.
Trabanttal Brnoba? Simán!
- fűzte a videóhoz a miniszterelnök, amelyet alább tudsz megtekinteni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre