Újabb dolog derült ki Orbán Viktor múltjából: ezzel az autóval utazott gyerekkorában

Orbán Viktor egy nem mindennapi videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Általában valamilyen fontos bejelentést szokott a Facebook-oldalán megosztani, ám ezúttal egy különleges történetet osztott meg.

Orbán Viktor Trabanttal ment Brnoba gyermekkorában Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor: Trabanttal Brnoba? Simán!

A miniszterelnök az autóban ülve mesélte el, hogy milyen autója volt a családjának. A kormányfő elárulta, hogy egy Trabantjuk volt, amivel még Brnoba is elmentek. Orbán Viktor videójából az is kiderült, hogy hol volt az ő helye a kocsiban.

