Orbán Viktor egyértelművé tette: két út közül választhatunk áprilisban
Így áll a helyzet a miniszterelnök szerint. Fontos videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. A miniszterelnök a legújabb posztjában az áprilisi választás kapcsán ír.
Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás!
A kormányfő szerint a helyzet úgy áll, hogy áprilisban vagy nemzeti kormányt, vagy brüsszeli helytartót választunk. Orbán Viktor kijelentette: A Fidesz a biztos választás!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját:
