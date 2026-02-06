Orbán Viktor egyértelművé tette: két út közül választhatunk áprilisban

Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. A miniszterelnök a legújabb posztjában az áprilisi választás kapcsán ír.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás!

A kormányfő szerint a helyzet úgy áll, hogy áprilisban vagy nemzeti kormányt, vagy brüsszeli helytartót választunk. Orbán Viktor kijelentette: A Fidesz a biztos választás!

- olvasható a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját: