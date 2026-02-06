Orbán Viktor: Brüsszel nyomására a hazai ellenzék megszüntetné ezeket a juttatásokat

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjút.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök azzal kezdte, hogy miközben négy évvel ezelőtt az akkori amerikai Biden-adminisztráció a feltétlen támogatásáról biztosította az akkori magyar ellenzéket, addig a mostani Trump-kormány Orbán Viktor újraválasztását támogatja az áprilisi választáson - írja a Ripost.

A mi filozófiánk, hogy barátokat kell gyűjteni

– jelentette ki a kormányfő. A Trump elnökkel ápolt barátságának belpolitikai jelentőségéről azt mondta: érkeznek az amerikai befektetések hazánkba. Magyarország azon kevés országok egyike, ahova hozzák az amerikaiak a tőkét, és nem hazaviszik.

Nem mi vagyunk a legnagyobb ország Európában, de mi vagyunk az egyetlen, amely az amerikaiakkal együtt kiáll a béke mellett

- emlékeztetett a kormányfő. Arra a kérdésre, hogy Donald Trump Magyarországra látogat-e, úgy felelt, hogy nem lehet tudni, majd ha az amerikai elnök döntést hoz az ügyben, akkor fog tájékoztatást adni.

A kormányfő szerint téves az a magyar képzet, hogy a magyar gazdaság megszorításra szorulna. A valóság azonban az, hogy volt egy egy százalék alatti gazdasági növekedés, de közben 11 százalékkal nőtt a minimálbér és a családi adókedvezmény is megduplázták. Van olyan család, ahol a több támogatásnak köszönhetően havi százezer forintnál is több pénz marad. Ez a családalapú társadalom lényege.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy ma kezdik postázni a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részletét. Szerinte el kell fogadni, hogy van, akinek nem tetszik a nyugdíjasoknak járó plusz havi juttatás, de azoknak az elvétele marhaság. Szerinte, ha a gazdaság ki tudja terelni, akkor fontos ügy, hogy az életüket ledolgozó időseket anyagilag is megbecsülje az állam.

Mint mondta: Brüsszel nyomására a hazai ellenzék megszüntetné ezeket a juttatásokat, a multik adóztatását visszavonnák, és a plusz pénzt elküldenék Ukrajnába.

A miniszterelnök elismételte, hogy a Tisza Párt egy brüsszeli kreálmány, amely nem arról híres, hogy nemet tudna mondani a brüsszeli parancsokra.

Azért hozták létre őket, hogy a nemzeti kormány helyett brüsszeli bábkormány legyen Magyarországon.

A terv az, hogy a pénzünket először Brüsszelbe viszik, majd Kijevbe

Orbán Viktor a kiugrott tiszásról is beszélt, aki kerek-perec elmondta, hogy a Tiszának két programja van.

Az egyikkel a magyar választókat vakítják;

A másikkal pedig a brüsszeli parancsokat hajtanák végre.

Nem vettem észre időben, de a Tisza Pártban már egy éve is megmondták, hogy hazudnak, ők úgy védekeznek a későbbi számonkérések ellen, hogy előre szóltak, hazudni fognak. Amikor úgy fogalmaztak, hogy nem mondják el, mit csinálnak, mert akkor választást veszítenek

– idézte fel.