Orbán Viktor: Brüsszel nyomására a hazai ellenzék megszüntetné ezeket a juttatásokat
A Tisza Párt egy brüsszeli kreálmány a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta: A terv az, hogy a pénzünket először Brüsszelbe viszik, majd Kijevbe.
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjút.
A miniszterelnök azzal kezdte, hogy miközben négy évvel ezelőtt az akkori amerikai Biden-adminisztráció a feltétlen támogatásáról biztosította az akkori magyar ellenzéket, addig a mostani Trump-kormány Orbán Viktor újraválasztását támogatja az áprilisi választáson - írja a Ripost.
A mi filozófiánk, hogy barátokat kell gyűjteni
– jelentette ki a kormányfő. A Trump elnökkel ápolt barátságának belpolitikai jelentőségéről azt mondta: érkeznek az amerikai befektetések hazánkba. Magyarország azon kevés országok egyike, ahova hozzák az amerikaiak a tőkét, és nem hazaviszik.
Nem mi vagyunk a legnagyobb ország Európában, de mi vagyunk az egyetlen, amely az amerikaiakkal együtt kiáll a béke mellett
- emlékeztetett a kormányfő. Arra a kérdésre, hogy Donald Trump Magyarországra látogat-e, úgy felelt, hogy nem lehet tudni, majd ha az amerikai elnök döntést hoz az ügyben, akkor fog tájékoztatást adni.
A kormányfő szerint téves az a magyar képzet, hogy a magyar gazdaság megszorításra szorulna. A valóság azonban az, hogy volt egy egy százalék alatti gazdasági növekedés, de közben 11 százalékkal nőtt a minimálbér és a családi adókedvezmény is megduplázták. Van olyan család, ahol a több támogatásnak köszönhetően havi százezer forintnál is több pénz marad. Ez a családalapú társadalom lényege.
Orbán Viktor emlékeztetett, hogy ma kezdik postázni a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részletét. Szerinte el kell fogadni, hogy van, akinek nem tetszik a nyugdíjasoknak járó plusz havi juttatás, de azoknak az elvétele marhaság. Szerinte, ha a gazdaság ki tudja terelni, akkor fontos ügy, hogy az életüket ledolgozó időseket anyagilag is megbecsülje az állam.
Mint mondta: Brüsszel nyomására a hazai ellenzék megszüntetné ezeket a juttatásokat, a multik adóztatását visszavonnák, és a plusz pénzt elküldenék Ukrajnába.
A miniszterelnök elismételte, hogy a Tisza Párt egy brüsszeli kreálmány, amely nem arról híres, hogy nemet tudna mondani a brüsszeli parancsokra.
Azért hozták létre őket, hogy a nemzeti kormány helyett brüsszeli bábkormány legyen Magyarországon.
A terv az, hogy a pénzünket először Brüsszelbe viszik, majd Kijevbe
Orbán Viktor a kiugrott tiszásról is beszélt, aki kerek-perec elmondta, hogy a Tiszának két programja van.
- Az egyikkel a magyar választókat vakítják;
- A másikkal pedig a brüsszeli parancsokat hajtanák végre.
Nem vettem észre időben, de a Tisza Pártban már egy éve is megmondták, hogy hazudnak, ők úgy védekeznek a későbbi számonkérések ellen, hogy előre szóltak, hazudni fognak. Amikor úgy fogalmaztak, hogy nem mondják el, mit csinálnak, mert akkor választást veszítenek
– idézte fel.
Az orosz energiára kivetett szankciókra vonatkozóan a miniszterelnök tisztázta, aki időt nyer, életet nyer, nem fogjuk elrántani a kormányt, meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést.
Amerikában is megvédtük, hiszen ők is bevezettek szankciókat, és meg kellett értetnem az amerikai elnökkel, miért fontos, hogy nálunk, Magyarországon mi ebből kimaradjunk. Ha nem tudtuk volna megakadályozni az amerikai szabályt, akkor ma 5-600 ezer forinttal többet fizetnénk rezsire évente. Amikor a Tisza azt állítja, hogy nem fogják eltörölni a rezsicsökkentést, hazudnak. Az ő energetikai szakértőjük nyilván azt akarja elérni, hogy az orosz gázról és olajról leváljunk, és a magas különadók, amelyből fizetjük a rezsicsökkentést, az lejöjjön a multikról
Orbán Viktor interjúját itt lehet visszanézni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre