Kijött a legfrissebb amerikai kutatás: túl nagy kockázatnak tartják Magyar Pétert a választók
Egy most esedékes választáson a Fidesz–KDNP nyerne. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter túl nagy kockázatot jelent a válaszadók többségének.
Egy most vasárnap megtartott választáson továbbra is a Fidesz-KDNP kerülne ki győztesen, miközben sok választó kifejezetten kockázatosnak tart egy esetleges kormányváltást. Ez derül ki abból a friss kutatásból, amely az Index megrendelésére készült. A McLaughlin & Associates felmérése nemcsak a pártok támogatottságát vizsgálta, hanem Magyar Péter megítélését, valamint a háborúval, Brüsszellel és az energiaellátás biztonságával kapcsolatos félelmeket is. Az adatok alapján szoros a politikai verseny, de az emberek gondolkodásában erősen jelen van a bizonytalanság és az aggodalom. A válaszadók többsége úgy látja, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter túl nagy kockázatot jelentene.
A január 27. és 30. között készült, ezer fő megkérdezésén alapuló telefonos adatfelvétel azokat célozta, akik várhatóan el is mennének szavazni. A mért adatok szerint a kormánypártok jelenleg 43 százalékon állnak, míg a Tisza Párt támogatottsága 37 százalék. Mindkét politikai erő egy-egy százalékponttal gyengébben szerepel, mint az előző mérésben, vagyis a november végi állapothoz képest enyhe visszaesés látszik. A bizonytalanok aránya nem változott, továbbra is 4 százalék. A kutatás alapján négypárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna, mindkettő éppen átlépve a küszöböt, 5–5 százalékos eredménnyel.
A megkérdezettek többsége úgy látja, Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket (52 százalék ért egyet ezzel, 43 nem, 5 bizonytalan). Hasonló arányban gondolják azt is, hogy nem tekinthető megbízhatónak, mert kormányra kerülve nem azt tenné, amit ígér. Ezt 51 százalék helyeselte, 44 százalék elutasította, míg 5 százalék nem tudott vagy nem akart állást foglalni.
A legutóbbi kutatás több aktuális politikai témát is vizsgált. Az egyik kérdés arra irányult, hogy a válaszadók inkább támogatják-e vagy ellenzik Brüsszel tervét, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Az adatok világos képet mutatnak: a megkérdezettek 63 százaléka inkább elutasítja ezt a tervet.
Egy további kérdés még tovább vitte ezt a gondolatmenetet. A kutatásban arra is rákérdeztek, mennyire tartják reálisnak a válaszadók, hogy Brüsszel befolyása és Magyar Péter miniszterelnöksége esetén Magyarország belesodródhatna az ukrán–orosz háborúba. Vizsgálták azt is, hogy az ország kényszerpályára kerülhet-e amiatt, hogy részt kellene vennie a háború finanszírozásában. A felvetések egyértelműen a lehetséges biztonsági és politikai kockázatokra terelték a figyelmet. A felvetés egyértelműen a biztonsági és politikai kockázatokra irányította a figyelmet.
Félelmek Magyar Péterrel kapcsolatban
A válaszok megosztottságot mutatnak, ugyanakkor a félelmek vannak többségben. A megkérdezettek 34 százaléka szerint nagyon valószínű, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt Magyarország belesodródhat az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba. További 23 százalék ezt inkább valószínűnek tartja. Ezzel szemben 41 százalék mondta azt, hogy egyáltalán nem számít ilyen forgatókönyvre.
Ráadásul a felmérés szerint a válaszadók többsége inkább igaznak tartja az állítást, hogy Magyar Péter végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel követel. Így vélekedik a megkérdezettek 54 százaléka.
A kutatás végén a válaszadókat arról kérdezték, hogy inkább igaznak vagy inkább hamisnak tartják-e azt az állítást, hogy egy Magyar Péter vezette kormány engedne Brüsszelnek, megszüntetné Magyarország orosz olaj- és gázellátását, ami a benzin és a fűtés árának emelkedéséhez vezetne. A válaszadók 53 százaléka értett egyet ezzel az állítással.
A közvélemény-kutatás John MacLaughlin irányításával készült, aki több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.
