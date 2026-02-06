Kijött a legfrissebb amerikai kutatás: túl nagy kockázatnak tartják Magyar Pétert a választók

Egy most vasárnap megtartott választáson továbbra is a Fidesz-KDNP kerülne ki győztesen, miközben sok választó kifejezetten kockázatosnak tart egy esetleges kormányváltást. Ez derül ki abból a friss kutatásból, amely az Index megrendelésére készült. A McLaughlin & Associates felmérése nemcsak a pártok támogatottságát vizsgálta, hanem Magyar Péter megítélését, valamint a háborúval, Brüsszellel és az energiaellátás biztonságával kapcsolatos félelmeket is. Az adatok alapján szoros a politikai verseny, de az emberek gondolkodásában erősen jelen van a bizonytalanság és az aggodalom. A válaszadók többsége úgy látja, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter túl nagy kockázatot jelentene.

Magyar Péter túl nagy kockázatot jelent a válaszadók többségének. Fotó: John MacLaughlin

A január 27. és 30. között készült, ezer fő megkérdezésén alapuló telefonos adatfelvétel azokat célozta, akik várhatóan el is mennének szavazni. A mért adatok szerint a kormánypártok jelenleg 43 százalékon állnak, míg a Tisza Párt támogatottsága 37 százalék. Mindkét politikai erő egy-egy százalékponttal gyengébben szerepel, mint az előző mérésben, vagyis a november végi állapothoz képest enyhe visszaesés látszik. A bizonytalanok aránya nem változott, továbbra is 4 százalék. A kutatás alapján négypárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna, mindkettő éppen átlépve a küszöböt, 5–5 százalékos eredménnyel.

A megkérdezettek többsége úgy látja, Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket (52 százalék ért egyet ezzel, 43 nem, 5 bizonytalan). Hasonló arányban gondolják azt is, hogy nem tekinthető megbízhatónak, mert kormányra kerülve nem azt tenné, amit ígér. Ezt 51 százalék helyeselte, 44 százalék elutasította, míg 5 százalék nem tudott vagy nem akart állást foglalni.

A legutóbbi kutatás több aktuális politikai témát is vizsgált. Az egyik kérdés arra irányult, hogy a válaszadók inkább támogatják-e vagy ellenzik Brüsszel tervét, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Az adatok világos képet mutatnak: a megkérdezettek 63 százaléka inkább elutasítja ezt a tervet.