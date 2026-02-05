Hol van Weber a Budapest-Brüsszel tengelyen? - a fővárosiak különösen megéreznék a vétójog eltörlését

A Budapest–Brüsszel tengelyen újra kiéleződött a vita, miután Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a párt csúcstalálkozóján arról beszélt: el kell venni a tagállamok vétójogát. A kijelentés nem pusztán intézményi reformról szól, hanem hatalmi átrendeződésről az Európai Unió döntéshozatalában.

Weber és Magyar Péter mindenben egyetértenek

Weber szerint a közösségnek gyorsabban és határozottabban kell reagálnia háborús, migrációs és gazdasági helyzetekre, de a vétó eltörlése azt jelentené, hogy a tagállamok kénytelenek lennének végrehajtani a döntéseket, akár egyetértenek vele, akár nem.

Jelenleg az van, hogy kulcsterületeken, mint a külpolitika, adópolitika, uniós költségvetés, bővítés egyhangú döntés szükséges. Ez azt jelenti, hogy bármely tagállam megakadályozhat egy határozatot.

Ha a vétójog megszűnne Weber ötlete nyomán, a legtöbb kérdésben minősített többségi szavazás lépne életbe:



a tagállamok legalább 55%-ának kellene támogatnia a döntést

amelyek az EU népességének legalább 65%-át képviselik

Ez a rendszer már most is működik számos területen, de nem mindenben. A változáshoz ráadásul szerződésmódosítás szükséges, ami önmagában is komoly politikai csata lenne.

Magyarország esetében a kormány többször hangsúlyozta: a vétó a nemzeti érdekérvényesítés legerősebb eszköze. Orbán Viktor az elmúlt években élt is ezzel migrációs, háborús és energiaügyekben.

Ha azonban a szankciós döntéseket vétó nélkül fogadnák el, annak gazdasági hatásai különösen a fővárosban lennének érezhetők. Az energiaárak emelkedése nemcsak az autósokat érintené, hanem a tömegközlekedést, az önkormányzati intézményeket, a vállalkozásokat is. A magasabb gáz- és üzemanyagárak beépülnek az élelmiszerárakba is – amit Budapest lakossága közvetlenül tapasztalna.

A migráció kérdése szintén a fővárosban csapódna le legerősebben. Nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a legtöbb bevándorló a nagyvárosokban, fővárosokban telepszik le, ott jelennek meg leggyorsabban a társadalmi feszültségek. Budapest turisztikai vonzerejének egyik legfontosabb eleme jelenleg a biztonság. Ha ez megváltozna, az közvetlenül érintené a vendéglátást és a szolgáltató szektort is.