Az olasz politikusok szerint Manfred Webernek pszichológusra van szüksége
Sokaknál kiverte a biztosítékot az Európai Néppárt vezetője, miután Zágrábban arról beszélt, hogy egy központosított európai nagyhatalmat kellene összehozni, amit egyetlen egyeduralkodó fog össze, mondjuk saját maga. A baloldali olasz politikusok is egyetértenek azzal, hogy az unióra ráfér egy kiadós reform, de Manfred Webernek szerintük inkább egy terápia tenne jót.
A szerénység nem kifejezetten az én műfajom, mondta Salvador Dalí és úgy tűnik ezzel Manfred Weber is mélységesen egyetért, miután a napokban arról beszélt, hogy ő lehetne az Európai Unió egyeduralkodója. Magyar Péter főnökének döbbenetes kijelentése a zágrábi Néppárti csúcson hangzott el és azóta sokaknál kiverte a biztosítékot. Így például több olasz politikusnál is, akik szerint az Európai Néppárt elnökének pszichológusi segítségre lenne szüksége - írja a Ripost.
Manfred Weber a zágrábi csúcson úgy fogalmazott, egyetlen vezető kell Európa élére, aki elnökként fogja össze az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot.
Erre a pozícióra már ki is gondolta, hogy ki lenne a legmegfelelőbb jelölt: ő maga. Kezd érthetővé válni miért olyan nagy az összhang Weber és Magyar Péter között...
Az olasz baloldal szerint kellenek a reformok, de nem ilyenek
Ettore Rosato, az olasz Aziona ellenzéki párt képviselője szerint meg kell reformálni az európai intézményeket úgy, hogy több hatalmat kell adni nekik, illetve könnyebbé kell tenni a döntéshozatal feltételeit. Ez azonban nem jár együtt az egyéni politikai motivációk kiszolgálásával. Az Öt Csillag Mozgalom nevű párt is hasonlóan vélekedik:
Európa szörnyű állapotban van, mert nem tudja milyen döntést hozzon egyes ügyekben. Aztán ha vannak olyanok, akik elnöknek kiáltják ki magukat, az talán inkább pszichológiai, mint politikai ügy
— idézte Francesco Silvestri olasz képviselő szavait a Hír TV.
Közben az olasz jobboldal is folyamatos kritikával illeti az EU-t, amiért a háború befejezése és a gazdaság élénkítése helyett túlélőcsomagok kidolgozásával foglalatoskodik.
A német kancellár is reagált Manfred Weber tervére
Friedrich Merz, Németország kancellárja szerint Weber terve túl radikális, mivel mint mondta a 27 tagú Európai Unióban meglehetősen nehéz szerződésmódosításokat elfogadtatni. Ezért célszerűbb az aktuális feladatokra, a védelem és a versenyképesség erősítésére koncentrálni. Azzal viszont ő is egyet értett, hogy az EU-t jó lenne visszaküzdeni a globális nagyhatalmak közé, mivel gyengülése egyre egyértelműbb. Az orosz-ukrán háborús amerikai béketárgyalásokról például előszeretettel hagyják ki őket.
Magyar Péter már beállt Weber mögé
Azzal, hogy 2029-től Weber összevonná a tisztségeket és egyetlen embert állítana az összes európai szerv élére, lényegében utat törne egy új birodalom, az Egyesült Európai Államok irányába. Hollik István szerint egy központosított európai elnöki rendszer gyakorlatilag felszámolná a nemzetállamok szuverenitását és a nemzeti kormányok helyett egy brüsszeli központ döntene az olyan kulcskérdésekről, mint a gazdaság, energia, migráció, valamint a kül- és biztonságpolitika.
Hogy ez Magyar Pétert mennyire nem zavarná, arról tavaly szeptember óta tudunk, amikor egy videóban úgy fogalmazott, hogy a pénz érdekében le lehet mondani egy ici-pici önállóságról.
