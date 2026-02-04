Az olasz politikusok szerint Manfred Webernek pszichológusra van szüksége

A szerénység nem kifejezetten az én műfajom, mondta Salvador Dalí és úgy tűnik ezzel Manfred Weber is mélységesen egyetért, miután a napokban arról beszélt, hogy ő lehetne az Európai Unió egyeduralkodója. Magyar Péter főnökének döbbenetes kijelentése a zágrábi Néppárti csúcson hangzott el és azóta sokaknál kiverte a biztosítékot. Így például több olasz politikusnál is, akik szerint az Európai Néppárt elnökének pszichológusi segítségre lenne szüksége - írja a Ripost.

Manfred Weber magyarországi helytartójával, Magyar Péterrel épp Budapestben gyönyörködik Fotó: AFP

Manfred Weber a zágrábi csúcson úgy fogalmazott, egyetlen vezető kell Európa élére, aki elnökként fogja össze az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot.

Erre a pozícióra már ki is gondolta, hogy ki lenne a legmegfelelőbb jelölt: ő maga. Kezd érthetővé válni miért olyan nagy az összhang Weber és Magyar Péter között...

Az olasz baloldal szerint kellenek a reformok, de nem ilyenek

Ettore Rosato, az olasz Aziona ellenzéki párt képviselője szerint meg kell reformálni az európai intézményeket úgy, hogy több hatalmat kell adni nekik, illetve könnyebbé kell tenni a döntéshozatal feltételeit. Ez azonban nem jár együtt az egyéni politikai motivációk kiszolgálásával. Az Öt Csillag Mozgalom nevű párt is hasonlóan vélekedik:

Európa szörnyű állapotban van, mert nem tudja milyen döntést hozzon egyes ügyekben. Aztán ha vannak olyanok, akik elnöknek kiáltják ki magukat, az talán inkább pszichológiai, mint politikai ügy

— idézte Francesco Silvestri olasz képviselő szavait a Hír TV.

Közben az olasz jobboldal is folyamatos kritikával illeti az EU-t, amiért a háború befejezése és a gazdaság élénkítése helyett túlélőcsomagok kidolgozásával foglalatoskodik.

A német kancellár is reagált Manfred Weber tervére

Friedrich Merz, Németország kancellárja szerint Weber terve túl radikális, mivel mint mondta a 27 tagú Európai Unióban meglehetősen nehéz szerződésmódosításokat elfogadtatni. Ezért célszerűbb az aktuális feladatokra, a védelem és a versenyképesség erősítésére koncentrálni. Azzal viszont ő is egyet értett, hogy az EU-t jó lenne visszaküzdeni a globális nagyhatalmak közé, mivel gyengülése egyre egyértelműbb. Az orosz-ukrán háborús amerikai béketárgyalásokról például előszeretettel hagyják ki őket.